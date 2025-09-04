晴朗高溫午後雷陣雨 琵琶颱風侵襲日本 周六低壓帶逼近

未來1周還是屬於比較熱，而且有午後雷陣雨的天氣為主。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今天台灣附近的天氣屬於上午晴朗穩定的天氣狀況，受到午後熱力作用的影響，可能就容易有午後雷陣雨。

今天整體降雨以山區為主，趙竑表示，西半部地區、東半部山區留意午後降雨狀況。特別是南部近山區平地、整個西半部山區，可能中午過後有機會出現局部性大雨。

目前天氣配置，趙竑表示，日本九州南方的琵琶颱風，未來預估往北朝九州方向移動，慢慢以偏東北的方向，影響關西、關東地區的天氣。提醒要前往日本的民眾，要留意琵琶颱風的最新動態。

趙竑表示，台灣的南邊是一個大低壓帶區，從南海一直延伸到整個菲律賓的東邊，甚至是到關島，雲量都是比較多的情況。未來都會有熱帶系統消消長長，並且是往西的方向移動。預估周六開始，這個低壓帶的勢力範圍會比較靠近台灣附近，屆時台灣附近的水氣會變得比較多一些。

未來1周降雨趨勢，趙竑表示，明天開始，太平洋高壓勢力會稍微增強一些，雖然還是有午後降雨，但整體降雨量質和今天相比會稍微比較沒這麼大。周六整個低壓帶稍微靠近台灣附近，受到偏東風影響，整個東半部地區留意整天不定時會有局部性陣雨出現，西半部地區留意午後降雨；南部地區、中部以北山區，午後可能會有局部短延時大雨出現的狀況。

趙竑表示，周日、下周一受到南方雲系北移的影響，花蓮、台東、南部地區整天都有機會出現局部性陣雨或雷雨，中部以北地區留意中午過後的午後大雷雨。下周二、下周三太平洋高壓勢力再度增強，整體降雨量質稍微變得比較小，不過整個西半部地區和東半部山區還是要留意會有午後雷陣雨。

溫度趨勢，趙竑表示，沒下雨的時候感受悶熱，高溫有機會出現33至35度左右，局部近山區還會更高，水氣也比較豐沛，所以感受上相當悶熱，提醒民眾外出要注意防曬、多補充水分。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

