憂孩子「長不高」 兒科醫師破解迷思：這3法寶助長最可靠

新學期開始，許多家長驚覺孩子身高被同齡同學超越，擔心影響未來發展，甚至有人轉而尋求坊間「轉骨藥」或各式補品。對此，嘉義基督教醫院兒童內分泌專科主任黃秀莉醫師提醒，孩子的生長發育如同建造房屋，基因是藍圖，而施工品質取決於後天條件。若能掌握營養、運動、睡眠3大要素，就能協助孩子發揮潛能，朝向理想身高邁進。

黃秀莉指出，均衡飲食是孩子成長的根本。三餐定時、避免挑食，並攝取足夠蛋白質、鈣質及鋅等營養素，對骨骼發育至關重要。牛奶、蛋、魚、雞肉及豆腐皆是優質蛋白來源；乳製品、深綠蔬菜及豆類則能補充鈣質。反之，若經常以含糖飲料或零食取代正餐，不僅營養不足，還可能導致肥胖，反而抑制成長。

規律運動同樣是「拉高」關鍵推手。黃醫師建議，孩子每天至少應有20至30分鐘中強度運動，例如跳繩、籃球、游泳等，不僅能刺激生長板，也有助於肌肉與骨骼協調發展。她強調，戶外運動能促進體內合成維生素D，幫助鈣質吸收。與其追求短期高強度訓練，不如讓孩子找到能持續參與並樂在其中的運動，才能帶來長期效果。

此外，睡眠是影響生長激素分泌的關鍵因素。研究顯示，晚間10時至凌晨2時為分泌高峰，若能在此時段進入深度睡眠，對身高發展最有幫助。黃醫師建議，幼兒每日應睡10至13小時，兒童9至11小時，青少年需8至10小時。規律就寢、避免睡前使用3C產品，以及營造安靜舒適的睡眠環境，都是提升睡眠品質的重要方法。

針對坊間盛行的「轉骨偏方」，黃秀莉嚴正提醒，這些藥物往往缺乏科學證據，有些甚至含有影響荷爾蒙成分，恐導致性早熟與骨齡提前閉合，反而讓孩子提早停止生長。「真正身高成長要靠延長發育期，而不是短時間衝刺，錯誤方法只會讓孩子長不高。」呼籲家長切勿輕信偏方，若有疑慮應尋求專業醫師協助。

除生活習慣，定期追蹤成長曲線同樣重要。黃醫師提醒，家長應持續記錄孩子身高體重變化，若發現明顯落後同齡，或女孩在8歲前、男孩在9歲前出現第二性徵，都應及早就醫。透過專科醫師檢查與評估，能在黃金期及時介入，避免錯過最佳治療時機。「基因決定起跑點，生活方式影響終點線。」黃秀莉強調，只要掌握營養、運動與睡眠3大法寶，不追求速成、不亂用偏方，孩子就能健康長大，邁向理想身高與更光明的未來。

