暖心一幕！女孩邊吃邊哭獲陌生人擁抱「還好嗎？」 網感動直呼人間有愛

有一名女網友在論壇Dcard上分享了一段溫馨的故事，讓許多人感受到人間的溫暖。她以「今天在一中就醬拌給我擁抱的女生」為題發文，講述自己在餐廳用餐時遇到了一位善良的陌生人。

該名女網友表示，當天她因為人生中的一些困難而情緒低落，一個人在餐廳邊吃飯邊哭泣。就在她掛著鼻涕眼淚吃飯的時候，一名女生注意到了她的狀況。在離開店之前，這位女生主動走過來關心地問：「妳還好嗎？」如此貼心的一句話，讓原本已經在哭的她瞬間哭得更兇。

更令人感動的是，這位女生接著說：「要不要給妳一個擁抱？」並毫不猶豫地給了她一個溫暖的擁抱。女網友描述當下的心情：「真的哭到只會點頭，什麼話都說不出來。」她感謝這位陌生女生的善意，並在貼文中真摯地表示：「妳真的非常溫暖，真的非常感謝妳，希望妳可以看得到這篇。」

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言表達自己的感動與支持，「我也給妳抱抱，一切會好的」、「人間處處有溫暖」、「加油！事情會好起來的，沒有過不去的坎」、「路上遇到哭哭的女生我也會抱一下，哭沒有關係的」、「遇到有人一個人邊吃邊哭心情不好，是我我也會上去關心她」。

此外，也有網友幽默地表示：「我也想抱妳，但抱了以後妳應該會是我的原告」、「我也想抱，但應該會被警察叔叔抓走」、「我相信有一群男的很願意給妳愛的抱抱」。

