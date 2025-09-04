高空冷心低壓將通過台灣上空 午後注意熱對流恐大雷雨

今年第15號颱風「琵琶」今天凌晨2時生成，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天凌晨在日本九州南方海面的熱帶性低氣壓，增強成為輕度颱風琵琶，預報路徑沒有太大變化，今天將持續接近九州，明天起轉偏東移動，將一路橫掃四國、本州。

他說，雖然目前預報強度仍僅維持在輕颱下限，但預估還是會有些風雨影響，提醒前往或已經在日本的民眾要持續注意最新的天氣預報資訊，以及航班是否異動。

台灣附近的大氣環境跟昨天差不多，歐宗學表示，依然是處在低壓帶環境邊緣，原先在附近的高空冷心低壓將通過台灣上空，上午普遍晴到多雲，中午過後就要注意熱對流雲系的發展狀況。各地山區都有短暫陣雨或雷雨機會，部分近山平地也可能受影響，且有大雷雨發生的可能性，在山區稜線或溪谷河床活動務必要注意天氣變化狀況。環境不穩定時，對流雲系可能較早發展，不一定午後時段才會開始降雨，聽聞雷聲就要盡快離開空曠地區或危險水域。

歐宗學表示，明天在低層大氣環境變化不大，高空的冷心低壓則會逐漸離開，預估整體大氣不穩定度會稍微降低，水氣也略減少。但在上午晴到多雲天氣下，還是會有明顯的熱力作用帶來對流雲系發展，只是整體午後雷陣雨的降雨規模有縮小趨勢，降雨會更往西半部的山區集中且雨量較少，但登山或戲水活動依然要持續留意天氣變化。

周末期間在南海地區會再有熱帶擾動發展，歐宗學表示，趨勢上將朝向華南地區移動，預估對台灣沒有直接性的明顯影響，但外圍風場及水氣仍會來到台灣周邊，周六開始轉為東南風環境、水氣增多，東南部至恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍有午後雷陣雨機會，尤其在各地山區、南部地區雨勢會較為明顯。

周日轉為南風環境，水氣更多，歐宗學表示，台東、台南至高屏地區都有局部短暫陣雨機會，午後依然有雷陣雨影響，而且降雨範圍更大、雨勢也會更明顯，西半部地區都要留意可能有局部大雷雨影響。

歐宗學表示，下周一太平洋高壓勢力開始西伸來到台灣附近，雖然仍是以南風環境為主，不過東部海域的水氣有減少趨勢，預估台東的迎風面降雨漸緩，南高屏地區仍有局部短暫陣雨，午後則是各地都有雷陣雨影響機會。由於水氣多且大氣不穩定，部分地區雨勢可能會持續到夜間才逐漸減緩。

後續太平洋高壓將逐漸增強，歐宗學表示，水氣較多的環境會繼續往西離開，預估台灣各地仍以午後雷陣雨天氣為主，前半周降雨較多，後半周會有減少趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

