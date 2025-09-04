快訊

香港01／ 撰文：喬納森
鬼月不宜動手術？有一名前列腺癌病人忌諱欲改期，但醫生表示鬼月本身不會增加手術風險，延誤才可怕！示意圖。圖／Ingimage
今年農曆七月「鬼月」已開始，不少人迷信鬼月易被邪祟入侵，因此出現很多忌諱，如結婚、開刀做手術等都不宜在鬼月進行。有台灣泌尿科醫生解釋，目前未有證據顯示農曆月份與手術成敗有直接關係，他分享1個前列腺癌的病例，指病人因忌諱在鬼月開刀，一度取消手術，幸最後改變主意，而醫生強調「鬼月不可怕，延誤才可怕！」。

泌尿科醫生呂謹亨在Facebook專頁上發文，舉出上月有名前列腺癌病人，須進行達文西前列腺根除手術，一般來說建議待切片後6至8周，待發炎狀況得以改善才再做手術，但病人卻忌諱在鬼月開刀，一度取消手術。

病人鬼月取消手術　擔心擴散臨時決定開刀

不過該病人擔心腫瘤變大擴散，最後臨時決定做手術，幸而當日醫院的手術室不算繁忙，能夠臨時加入處理他的手術。呂謹亨醫生早前去巡房，見病人恢復良好，慶幸能及時開刀。

呂謹亨醫生指在民間信仰中，許多家庭避免在鬼月做重大決定或進行手術。這種文化心態在台灣相當普遍。根據台灣社會學者研究，許多民眾會因為農曆七月延後手術或重大醫療行為。他強調從醫學科學角度，目前沒有證據顯示農曆月份與手術成敗有直接關係。而台灣大型醫學研究指心臟手術與癌症手術，在鬼月與非鬼月的死亡率並無顯著差異。

農曆月份與手術成敗沒有直接關係

呂謹亨醫生又指有國際研究顯示，「月相、星座、星期五13號」均不會影響手術過程中的出血量或急診手術頻率。雖然沒有證據顯示這些迷信因素與手術的安全性有直接關係，但不可忽略還有心理因素的間接影響，病人因迷信而令手術出現延誤，有機會錯失最佳治療時機。

呂謹亨提醒「鬼月不可怕，延誤才可怕！」，又指「鬼月本身不會增加手術風險，真正影響手術成敗的，是醫師的經驗、醫療資源、患者身體狀況，以及是否在最佳時機接受治療。」他認為民俗信仰在台灣社會根深蒂固，醫療人員在尊重患者信念的同時，也應持續透過科學教育，協助病人做出正確醫療決策。

文章授權轉載自《香港01》

鬼月 手術 醫生

鬼月不宜動手術？前列腺癌病人忌諱欲改期 醫生警告：延誤才可怕！

