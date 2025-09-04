聽新聞
琵琶颱風今起3天橫掃日本 1張圖看受影響地區和時程
原位於日本九州南方的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風琵琶，中心位置在那霸東北方380公里之處（台北東北東方990公里之處），以每小時26公里速度，向北進行。中央氣象署說，預測琵琶颱風未來向日本九州至四國一帶移動，對台灣無影響。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，琵琶颱風未來的移動方向趨向日本九州（鹿兒島一帶），今天至周六快速橫越日本，預期明天晚間或周六凌晨，會在關東附近出海。對台灣並無直接影響，但欲前往日本洽公或旅遊的民眾要注意颱風動態。
至於「琵琶」名字由來，「觀氣象看天氣」表示，代表的不是樂器，也並非水果，它是由澳門所提供，是一種常見的寵物魚，在台灣常被稱為垃圾魚或琵琶鼠魚。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
