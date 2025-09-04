「阿姨」穿制服買菸 店員少問這句就慘了？ 網熱議：是真的

知名插畫家Cherng日前在臉書發表的國插週報「各行各業專有的冷門知識」，其中包括衛生局派出「阿姨」穿制服到商店買菸，若店員未要求出示證件確認是否滿20歲，就會開罰，引起熱議。而昨天嘉義縣衛生局發布新聞，今年暑假安排喬裝測試，由成年人穿著高中制服至嘉義縣雜貨店、菸酒專賣店及檳榔攤等160家販菸場所，有21家違規售菸，包括13家檳榔攤及8家雜貨店，違規率達1成3，現場輔導改善並列入重點列管名單，責成衛生所不定期稽查。

菸害防制法2023年3月22日修正施行，禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲。菸害防制法第17條規定，任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿20歲之人，違者最高可處25萬元罰款。

Cherng的「制服阿姨」買菸測試插畫一出，引起討論。有超商員工留言，一定要有「當下看過證件確定成年」這個步驟。如果沒有這個步驟，就憑「這個看起來就跟我阿嬤一樣老啊」，直接就賣的話是真的會被罰的。就他所知有店家被罰過，衛生局真的會請人穿學生制服抽查，當下拿不出證件就是不能賣，「就算法令紋魚尾紋抬頭紋比我外婆多也一樣」。

該名網友說，以前有老店員碰過衛生局派出「阿嬤穿制服」，「這幾年不知道有沒有收斂一點就是了，畢竟這樣真的很搞人心態」。

其他網友表示，「超商好像有規定只要穿制服都不能賣欸，不管幾歲」、「這個是真的，之前公司三不五時就會提醒，不管看起來多成熟，穿制服就是要問」、「今天早上有看到，不過又不是阿姨」、「這是考驗店員嘴甜能力吧」、「臉就很成熟，怎麼問得出口，怎麼沒想過店員會以為你節儉，所以穿自己小孩的衣服」、「之前做全家遇過，還好我有問」、「穿學生制服買菸沒看證件不會被衛生局開罰，只會無法通過公司內部規定」。

也有網友說，「太過分了」、「明明就是衛生局的內部阿姨自己想要去用法規來獲取情緒價值」、「這釣魚執法吧」、「這是陷害吧」、「我問不出口」、「這是什麼整人節目嗎」、「稽查員：長得比較著急錯了嗎」、「不管你幾歲，只要穿制服就是不能買，哪怕你都70歲了也一樣」。也有衛生局員工表示，「我們是不會這樣釣魚的（會被投訴）」、「其實也會請年輕工讀生啦，但只有宣導沒有開罰」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康 菸害防制法第17條規定，任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿20歲之人，違者最高可處25萬元罰款。即使明顯是成年人的客人穿著「制服」買菸，店員都應查驗證件，確認是否滿20歲。示意圖。圖／AI生成

商品推薦