琵琶颱風今侵襲日本、受影響區域曝 周日起年度大潮

今天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，恆春半島不定時有零星短暫陣雨，環境條件仍有利午後熱對流發展，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區平地有局部大雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣溫方面，今天各地高溫普遍在32至35度，中午左右紫外線指數可達過量等級。澎湖晴時多雲27至32度，金門 多雲短暫陣雨27至32度，馬祖晴時多雲28至32度。

位於琉球東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風琵琶，今明兩天將通過日本九州、四國、本州，前往日本的民眾留意航班資訊。

明天太平洋高壓稍增強，各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

周日、下周一南方雲系北移，水氣增加，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下周二、下周三各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五太平洋高壓逐漸增強，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

近期南海至菲律賓東方海域為大低壓帶的環境，當中有熱帶系統發展的機率，氣象署將持續密切觀察。

周日至下周四適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。 琵琶颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

商品推薦