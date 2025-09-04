快訊

科技股提振 美股史指那指收高、道瓊下跌24點

琵琶颱風今侵襲日本、受影響區域曝 周日起年度大潮

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天仍有午後熱對流發展，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區平地有局部大雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨雷擊、強陣風及溪水暴漲。本報資料照片
今天仍有午後熱對流發展，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區平地有局部大雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨雷擊、強陣風及溪水暴漲。本報資料照片

今天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，恆春半島不定時有零星短暫陣雨，環境條件仍有利午後熱對流發展，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區平地有局部大雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣溫方面，今天各地高溫普遍在32至35度，中午左右紫外線指數可達過量等級。澎湖晴時多雲27至32度，金門 多雲短暫陣雨27至32度，馬祖晴時多雲28至32度。

位於琉球東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風琵琶，今明兩天將通過日本九州、四國、本州，前往日本的民眾留意航班資訊。

明天太平洋高壓稍增強，各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

周日、下周一南方雲系北移，水氣增加，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下周二、下周三各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五太平洋高壓逐漸增強，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

近期南海至菲律賓東方海域為大低壓帶的環境，當中有熱帶系統發展的機率，氣象署將持續密切觀察。

周日至下周四適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

琵琶颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
琵琶颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

恆春 日本 氣象署

延伸閱讀

午後大雷雨恐降冰雹 吳德榮：琵琶颱風今襲日本九州、明侵四國、本州

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 周六降雨範圍再擴大

西半部山區4日午後防大雨 週末水氣增全台有雨

日本飲料特別吸引人？ 一票人點頭：看到販賣機就想買

相關新聞

台大「輕症加號需轉診單」 醫：反映台灣醫療亂象

近日台大醫院西址外科部門診外叫號螢幕跑著「配合健保署門診輕症減量政策，門診掛號額滿時，輕症病友請持『醫療院所轉診單』加號...

午後大雷雨恐降冰雹 吳德榮：琵琶颱風今襲日本九州、明侵四國、本州

今天各地多雲時晴，仍偏熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後山區有...

輕度颱風「琵琶」今凌晨2時生成 最新移動路徑曝光

中央氣象署今凌晨3時34分表示，位於日本九州南方的熱帶性低氣壓TD18，已於今（4日）凌晨2時發展為輕度颱風，成為今年第...

「婚育宅」可住12年 擴大租金補貼

我國人口數已連續十九個月負成長，少子化成嚴重國安危機。為讓民眾願婚、敢生、能養，行政院規畫推出四項「穩居」政策，包含今年...

偏鄉為留住人口 相繼推出「分期禮金」

彰化縣與南投縣因少子化且人口持續外流，相繼推出「分期禮金」，盼鼓勵生育並留住人口；甚至有鄉公所推出「Long Stay移...

兒少熱傷害增 學者籲訂降溫策略

廿四節氣「立秋」已經過了快一個月，天氣仍相當炎熱，東京、上海、南韓、歐洲高溫屢創紀錄。根據衛福部統計，今年五月到八月廿四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。