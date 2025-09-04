午後大雷雨恐降冰雹 吳德榮：琵琶颱風今襲日本九州、明侵四國、本州

今天各地多雲時晴，仍偏熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。北部22至36度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至35度。

吳德榮表示，明天、周六各地晴朗，北部酷熱，高溫達37。38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，南部、東南部偶有局部短暫降雨的機率。

周日至下周三南方水氣增多，各地多雲時晴，北台灣仍偏熱；吳德榮表示，南部、東南部有局部短暫降雨，午後山區有對流發展，擴及部分平地，注意有大雷雨發生的機率。

至於颱風消息，他說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今晨2時已發展為輕颱琵琶，在琉球東方海面，向北進行，再向東大迴轉；今天侵襲九州，明天侵襲四國、本州南側，有日本行程應注意其動態。

吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）顯示，輕颱琵琶的模擬平均路徑，與氣象署的預測路徑類似；個別系集模擬路徑則分布在平均路徑的兩側，顯示其不確定性，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱琵琶在琉球東方海面，向北進行，再向東大迴轉；今天侵襲九州，明天侵襲四國、本州南側。歐洲系集模式（右圖）顯示，輕颱琵琶的模擬平均路徑，與氣象署的預測路徑類似；個別系集模擬路徑則分布在平均路徑的兩側，顯示其不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

