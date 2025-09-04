快訊

輕度颱風「琵琶」今凌晨2時生成 最新移動路徑曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輕度颱風琵琶於今凌晨2時生成。圖／中央氣象署提供
輕度颱風琵琶於今凌晨2時生成。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今凌晨3時34分表示，位於日本九州南方的熱帶性低氣壓TD18，已於今（4日）凌晨2時發展為輕度颱風，成為今年第18號颱風「琵琶」。

氣象署表示，預測輕度颱風琵琶未來向日本九州至四國一帶移動，對台灣無影響。

