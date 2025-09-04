聽新聞
廣角鏡／桃捷彩繪列車 玩心測、集章活動

聯合報／ 記者朱冠諭
圖／桃園市府提供
桃園捷運公司攜手社群平台原創IP dtto friends，打造「美食腸腸號」彩繪列車，昨再宣布推出搭車玩心理測驗換牛奶糖、挑戰車站集章兌換限量娃娃等活動。

