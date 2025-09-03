聽新聞
台大「輕症加號需轉診單」醫：反映亂象

聯合報／ 記者林琮恩沈能元／台北報導
台大醫院西址外科部門診貼有「輕症需持轉診單加號」公告，台大醫院表示，無強制醫師不得加號，公告用意是鼓勵輕症民眾至基層醫療院所就診。記者杜建重／攝影
近日台大醫院西址外科部門診外叫號螢幕跑著「配合健保署門診輕症減量政策，門診掛號額滿時，輕症病友請持『醫療院所轉診單』加號」等字樣，引起議論，擔心台大醫師是否不願再開立加掛單。對此，院方表示，此為建議，而非強制。

為落實分級醫療，輕症患者至基層診所就醫，健保要求各大醫院門診營收占比不得超過百分之五十五，另透過個別醫院總額制度，約束各家醫院服務量上限。為此，不少醫院私下限制每診次門診人數，非緊急手術往後延，鼓勵醫師多開立藥價差較大、利潤較高的藥物。

台大醫院許多醫師一診難求，部分患者或家屬凌晨就在大門口排隊，希望搶到當天現場號次，或直接敲診間大門，請託醫師開立加掛單。

最近台大診間外的電視螢幕下方公告訊息秀出「輕症病友請持醫療院所轉診單加號」等句，讓患者擔心無法加掛，掛號難度愈來愈高。

對此，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，該院並無強制醫師不得加號，是否加號，由主治醫師依自身工作量自行評估。本次公告內容用意是鼓勵輕症民眾至基層醫療院所就診，「是建議，而非強制」，為了避免民眾誤會，近期將酌修文字。

「分級醫療為國家政策，不執行的是政府，不是台大。」台大醫院企劃管理部主任邱瀚模說，健保署嚴格要求大型醫院門診營收占比，如果醫師收治太多門診患者，健保點數給付可能被斷頭，進而影響績效。要是拒絕民眾敲門加號，則常被罵「沒有醫德」，這情況相當不合理，體制造成的痛苦均加諸於醫學中心醫師身上，而政府並未提供相應資源。

邱瀚模指出，這公告反映台灣醫療亂象，即使民眾持著轉診單至大型醫院就醫，背後可能潛藏醫療浪費問題，以大腸鏡為例，基層醫療院所如遇到大腸息肉超過一公分的個案，為了避免手術風險，開立轉診單。這些醫療院所做了檢查，有了績效，收了掛號費、診察費，就請病人改至大型醫院，因醫療資訊系統整合不佳，病人可能須重新接受檢查，這也是醫療浪費。

對此，衛福部健保署代理署長龐一鳴表示，依「健保法」規定，醫療院所需落實分級醫療，要求醫學中心門診營收占比應低於百分之五十五，目前僅屬建議，希望盡量落實。因此，台大醫院目前未強制輕症病人一定要持轉診單才能夠加號，係由主治醫師自行判斷。

龐一鳴強調，外界若認為，政府並未落實分級醫療，可提出相關看法及意見，健保署將進一步討論，研擬對策。

