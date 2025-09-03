聽新聞
名醫難掛號 衍生代掛、自費門診

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

「代客掛號、成功再收費」，許多大型醫院名醫門診額滿，讓網路代掛服務大受歡迎，但費用從數百至兩三千元不等，標榜「搶到號，再付款」。

國內肺癌權威、台大外科部主任陳晉興「肺癌特別門診」一號難求，代掛費用水漲船高，現已喊到三千元。

陳晉興為國內肺癌手術第一把交椅，台大醫院、癌醫中心均開設「肺癌特別門診」，病人來自全台各地，人數眾多，掛號難度極高。如果坐在台大醫院外科部候診區，常能聽到民眾感嘆，掛不到陳晉興醫師門診，只好找其他醫師看診。

陳晉興表示，診次有限，門診時間就這麼多，怎可能無限制加掛，為了避免輕症病人湧入門診，每周僅開放三個線上掛號名額，如欲加號，病人需持轉診單、影像學檢查光碟，至門診外排隊報到，由他助理檢查資料，確認肺部結節超過○點八公分，符合手術門檻，才會蓋章放行，取得加號單。

許多名醫門診一號難求，綜合考量看診時間及醫師體力負荷，部分醫院「以價制量」，開設自費特別門診，這也成為醫院「金雞母」，有些權威名醫看診一次，就是兩千元起跳。

愈來愈多醫院成立ＶＩＰ特別門診，例如，台大「景福門診」、國泰「美式門診」、新光醫院「同心門診」、台安醫院「特約門診」、中山醫院「杏群診所」、和信醫院「立德門診」等，掛號費、診療費均高於健保，但患者節省時間，還可保證由名醫看診。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫療資訊因網路而透明化，坊間確實出現不少「明星級」醫師，門診滿診，新病人掛不上號；部分醫師選擇開設特別門診，或以自費門診為主，減少健保診數量，維持看診品質，就醫院管理角度來看，予以尊重。

洪子仁指出，各家醫學中心同一時段、同一科別，都有多名醫師看診，如果名醫掛號額滿，可改掛其他醫師，如果不斷敲門，要求名醫加號，勢必影響看診醫療品質，也損及病人自身權益，「畢竟醫師同一時段內看診病人，有數量限制，才有時間好好處置每位病人」。

