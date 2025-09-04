聽新聞
健康你我他／戒慎恐懼防失智 基因應不是宿命

聯合報／ 文／張炎銘（中市西區）
除了持續閱報、讀書，近年我還玩「數獨」。手機內各種數獨程式，玩得不亦樂乎，元氣周報也有整版「健腦」遊戲，包括成語字謎、數字推理及二代數獨，我都做幾遍。圖／張炎銘提供
阿姨、舅舅及母親等母系血親罹患失智症。早年失智症常被冠上「老番顛」，生活受禁錮而孤獨老死。母親在世時常感嘆「好種不傳，壞種不斷」，母系失智基因讓我耿耿於懷、戒慎恐懼。

阿茲海默症是最常見的失智症，肇因是腦內毒性類澱粉蛋白異常堆積，「健腦」真的可以預防老年失智？看過長輩罹病的痛苦，從小我就偏好猜燈謎、推理數字及腦筋急轉彎等益智遊戲。年輕時一目十行、過目不忘，但年歲漸長，即便昨日午餐菜色竟不復記憶，難道失智已悄悄上身？

除了持續閱報、讀書，近年我還玩「數獨」。手機內各種數獨程式，玩得不亦樂乎，元氣周報也有整版「健腦」遊戲，包括成語字謎、數字推理及二代數獨，我都做幾遍。二代數讀看似比傳統數獨複雜，但不管困難度是三星、四星、五星，半小時內一定解開，如此應能輾壓基因的影響，讓我避免失智？

恰好健康版報導「當心失智十大警訊」，提出在人生不同階段，改善14個風險因子以趨吉避凶，看了後大驚失色，閱讀、健腦遊戲等不在其中，老年時應矯正視力障礙、保持社交與遠離空汙，難道我防失智的努力都白費了？

期待科技更進步，掌握失智的成因、預防與治療。基因應不是宿命，後天的努力應可延後發病年齡，也可以減輕疾病的狀態與影響。相信：我命由我不由天，也不只由基因。

