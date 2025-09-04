聽新聞
0:00 / 0:00

當壓力情緒過度 七情內傷會致病

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
「七情能殺人」，當壓力情緒過度時，將造成身體不適，會「七情內傷」致病。圖／聯合報系資料照片
「七情能殺人」，當壓力情緒過度時，將造成身體不適，會「七情內傷」致病。圖／聯合報系資料照片

人有七情六慾，但「七情」竟能殺人？中醫師吳宛容表示，人的七情為喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等，正常情況下，不會造成生病，但當壓力情緒過度時，便會造成身體出現不適現象，這就是「七情內傷」致病，甚而「七情能殺人」。

吳宛容說，為避免生病，應隨時保持生理或心理平衡，適度的心情愉快，可使人氣血調和，全身通暢，但過度的情志會影響臟腑，導致臟腑氣機的混亂而生病。

尤其愛美的女性最擔心皮膚生病，當過度壓力反應時，皮膚血液循環會減少，養分和氧氣供給不良，使皮膚降低新陳代謝，進而導致皮膚乾澀、皺紋、老化，發炎、發癢等。

特別是情緒控管不佳時，容易出汗，促進皮脂腺活動，使皮膚出油，長粉刺，也易免疫系統失調，感染疱疹等。更嚴重的是壓力會破壞毛囊，造成掉頭髮，甚至出現「鬼剃頭」狀況。

吳宛容指出，治療應由內而外，首重養生怡心，喜樂的心乃是良藥，有壓力時要學會放鬆、減壓、改善睡眠，必要時可藉助中醫改善體質，改變神經質的個性，練習情緒管控是最好的方式。

睡眠、食物與運動對情緒也很重要，充足的睡眠與運動，對膚質改善有正向的幫助。

保養皮膚最重要的是保濕，吳宛容提醒，勿過度清潔，通常以冷水或是接近皮膚溫度的水洗臉是最適宜。外出記得防曬，如有化妝要養成每天卸妝的習慣，讓肌膚的負擔愈輕愈好。

壓力 中醫 養生

延伸閱讀

七情竟能殺人！ 中醫揭壓力大恐害掉髮、毀膚…美容覺這時睡最佳

掉髮困擾網路聲量破21萬 研究曝這時期最容易「髮量告急」

北市帶狀疱疹弱勢高風險族群 2劑疫苗全額補助

慢性腎病莫輕忽「皮蛇」 洗腎風險恐倍增

相關新聞

九三軍人節 台北101點燈感「感謝國軍守護家園」

今天是九三軍人節，台北101晚間點燈打字，向國軍致敬，點燈內容為「感謝國軍守護家園」、「軍人節快樂」，感謝官兵弟兄24小...

男性求助率僅女性一半...男性關懷專線8月底擴大服務 任何疑難雜症都解

衛生福利部設有男性關懷專線，提供線上服務，不過過去因該專線以家庭及家暴等狀況為主。衛福部心理健康司長陳柏熹今受訪表示，原...

近乎正常、好餓的毛毛蟲… 從兒童劇到音樂劇北藝中心上場

台北表演藝術中心好戲連台，本周末由華文環球藝術娛樂與美國團隊共同開發製作、改編自李安奧斯卡入圍電影的《囍宴》音樂劇繼續登...

獨／開業3.5年！王品「向辣」創始店低調熄燈 「尬鍋」中壢店也掰掰

粉絲哭哭！王品旗下麻辣鍋吃到飽「向辣」創始店，近日被發現已經在8月31日悄悄熄燈，低調結束開業兩年半的時光；另外位於桃園...

狐獴、鱷龜等 擬開放有條件飼養

農業部動保司昨召開寵物分類分級（有條件飼養）管理原則研商會議，擬將狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類等納入特定寵物管理範疇，未來...

兒少熱傷害增 學者籲訂降溫策略

廿四節氣「立秋」已經過了快一個月，天氣仍相當炎熱，東京、上海、南韓、歐洲高溫屢創紀錄。根據衛福部統計，今年五月到八月廿四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。