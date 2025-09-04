當壓力情緒過度 七情內傷會致病

人有七情六慾，但「七情」竟能殺人？中醫師吳宛容表示，人的七情為喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等，正常情況下，不會造成生病，但當壓力情緒過度時，便會造成身體出現不適現象，這就是「七情內傷」致病，甚而「七情能殺人」。

吳宛容說，為避免生病，應隨時保持生理或心理平衡，適度的心情愉快，可使人氣血調和，全身通暢，但過度的情志會影響臟腑，導致臟腑氣機的混亂而生病。

尤其愛美的女性最擔心皮膚生病，當過度壓力反應時，皮膚血液循環會減少，養分和氧氣供給不良，使皮膚降低新陳代謝，進而導致皮膚乾澀、皺紋、老化，發炎、發癢等。

特別是情緒控管不佳時，容易出汗，促進皮脂腺活動，使皮膚出油，長粉刺，也易免疫系統失調，感染疱疹等。更嚴重的是壓力會破壞毛囊，造成掉頭髮，甚至出現「鬼剃頭」狀況。

吳宛容指出，治療應由內而外，首重養生怡心，喜樂的心乃是良藥，有壓力時要學會放鬆、減壓、改善睡眠，必要時可藉助中醫改善體質，改變神經質的個性，練習情緒管控是最好的方式。

睡眠、食物與運動對情緒也很重要，充足的睡眠與運動，對膚質改善有正向的幫助。

保養皮膚最重要的是保濕，吳宛容提醒，勿過度清潔，通常以冷水或是接近皮膚溫度的水洗臉是最適宜。外出記得防曬，如有化妝要養成每天卸妝的習慣，讓肌膚的負擔愈輕愈好。

