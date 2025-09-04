聽新聞
0:00 / 0:00

頸圍剩116.59公分…野柳女王頭 恐毀於地震、颱風

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
女王頭最新頸圍剩116.59公分，有斷頭危機，昨天有不少遊客排隊拍照。記者游明煌／攝影
女王頭最新頸圍剩116.59公分，有斷頭危機，昨天有不少遊客排隊拍照。記者游明煌／攝影

新北野柳女王頭31年來頸圍減少103公分，何時斷頭再引發關注。野柳地質公園昨開會討論女王頭斷裂後的安置與因應措施。北觀處強調沒有任何人為強化計畫；台大地理環境資源學系教授林俊全建議把斷頭移到室內，加基座重新立起，讓大家了大自然風化的過程。

上月有網友拍到女王頭下方出現裂痕，北觀處勘查發現是自然的節理，但女王頭何時斷頭再度引發熱議。北觀處及營運的新空間公司昨開「女王頭斷了如何因應」社區說明會，邀請學者、地方人士參加。

女王頭目前以減少人為碰觸避免破壞加劇，並有人員警戒，加強管理。北觀處指出，女王頭最新頸圍剩116.59公分，有斷頭危機。處長陳煜川指出，大眾很關心女王頭的安危，一直都由專業團隊尋訪學者、科技業，試圖用科技或專業減緩斷頭危機。

林俊全說，斷頭危機一定存在，女王頭頸圍以5年少1公分的速度逐漸變細，觀察附近倒掉的蕈狀岩石頭，頸圍剩20多公分就會自然風化倒掉，目前女王頭脖圍還有116公分，令人擔心的不是每年風化侵蝕，最可能斷頭的原因恐是大地震、颱風大浪。

林俊全表示，萬一斷頭會有2個處理方案，一是把斷頭移到室內，加一個基座重新立起來，讓大家看斷頭的女王頭是什麼樣子；二是把斷頭留在現地，並設解說牌，讓大家知道怎麼斷的，但就怕斷頭被風浪、海浪吹走。

他說，斷頭會形成另外一種環境教育，可引起廣泛的討論，可和當地合作，讓斷掉的女王頭持續形成話題，延續商機，讓遊客不斷。

「人為補強，時間一久都會失效。」林俊全說，石頭自然風化熱脹冷縮的膨脹系數和化學藥品不同，補強效果有限；他認為不需要太多人為介入，民眾可以把女王頭斷頭當做一堂自然環境教育課，感受大自然風化的力量。

延伸閱讀

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 周六降雨範圍再擴大

影／野柳女王頭頸圍31年減少103公分 學者稱這2件事可能會斷頭

阿里山雨量2個月累計爆棚直追莫拉克 仁義潭、蘭潭水庫蓄滿豐水溢流

琵琶颱風最快今生成 賈新興：明天至周五侵襲日本九州及本州

相關新聞

九三軍人節 台北101點燈感「感謝國軍守護家園」

今天是九三軍人節，台北101晚間點燈打字，向國軍致敬，點燈內容為「感謝國軍守護家園」、「軍人節快樂」，感謝官兵弟兄24小...

男性求助率僅女性一半...男性關懷專線8月底擴大服務 任何疑難雜症都解

衛生福利部設有男性關懷專線，提供線上服務，不過過去因該專線以家庭及家暴等狀況為主。衛福部心理健康司長陳柏熹今受訪表示，原...

偏鄉為留住人口 相繼推出「分期禮金」

彰化縣與南投縣因少子化且人口持續外流，相繼推出「分期禮金」，盼鼓勵生育並留住人口；甚至有鄉公所推出「Long Stay移...

近乎正常、好餓的毛毛蟲… 從兒童劇到音樂劇北藝中心上場

台北表演藝術中心好戲連台，本周末由華文環球藝術娛樂與美國團隊共同開發製作、改編自李安奧斯卡入圍電影的《囍宴》音樂劇繼續登...

獨／開業3.5年！王品「向辣」創始店低調熄燈 「尬鍋」中壢店也掰掰

粉絲哭哭！王品旗下麻辣鍋吃到飽「向辣」創始店，近日被發現已經在8月31日悄悄熄燈，低調結束開業兩年半的時光；另外位於桃園...

中元普渡別變「普肚」 譚敦慈教你聰明拜

周六中元普渡，家家戶戶準備豐盛供品祭拜好兄弟，桌上擺滿三牲、水果、零食、飲料…小心普渡變「普肚」。林口長庚醫院臨床毒物中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。