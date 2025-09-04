頸圍剩116.59公分…野柳女王頭 恐毀於地震、颱風

新北野柳女王頭31年來頸圍減少103公分，何時斷頭再引發關注。野柳地質公園昨開會討論女王頭斷裂後的安置與因應措施。北觀處強調沒有任何人為強化計畫；台大地理環境資源學系教授林俊全建議把斷頭移到室內，加基座重新立起，讓大家了大自然風化的過程。

上月有網友拍到女王頭下方出現裂痕，北觀處勘查發現是自然的節理，但女王頭何時斷頭再度引發熱議。北觀處及營運的新空間公司昨開「女王頭斷了如何因應」社區說明會，邀請學者、地方人士參加。

女王頭目前以減少人為碰觸避免破壞加劇，並有人員警戒，加強管理。北觀處指出，女王頭最新頸圍剩116.59公分，有斷頭危機。處長陳煜川指出，大眾很關心女王頭的安危，一直都由專業團隊尋訪學者、科技業，試圖用科技或專業減緩斷頭危機。

林俊全說，斷頭危機一定存在，女王頭頸圍以5年少1公分的速度逐漸變細，觀察附近倒掉的蕈狀岩石頭，頸圍剩20多公分就會自然風化倒掉，目前女王頭脖圍還有116公分，令人擔心的不是每年風化侵蝕，最可能斷頭的原因恐是大地震、颱風大浪。

林俊全表示，萬一斷頭會有2個處理方案，一是把斷頭移到室內，加一個基座重新立起來，讓大家看斷頭的女王頭是什麼樣子；二是把斷頭留在現地，並設解說牌，讓大家知道怎麼斷的，但就怕斷頭被風浪、海浪吹走。

他說，斷頭會形成另外一種環境教育，可引起廣泛的討論，可和當地合作，讓斷掉的女王頭持續形成話題，延續商機，讓遊客不斷。

「人為補強，時間一久都會失效。」林俊全說，石頭自然風化熱脹冷縮的膨脹系數和化學藥品不同，補強效果有限；他認為不需要太多人為介入，民眾可以把女王頭斷頭當做一堂自然環境教育課，感受大自然風化的力量。

