補強校安 全教產批教部「喊假的」

聯合報／ 記者李芯／台北報導
全教產理事長林蕙蓉（中）表示新北市國中生割頸案發生後，教育部提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，實際上是喊假的。記者曾吉松／攝影
為補足校安漏洞，教育部今年提出「補助國中設置副組長」與「補助國中增置學務人力」等措施，不過全教產昨召開記者會，批評教育部的方案補助比例過低、地方自籌比例太高，且符合副組長增設資格的學校全台僅四十校，占全台國中比率百分之五，政策形同「喊假的」。

對此，教育部強調，該方案是接受地方政府建議訂定，一一四學年核定補助經費逾一點二億元，目前已有多個縣市申請增聘副組長，會持續了解地方政府執行情形與需協助事項。

全教產理事長林蕙蓉表示，新北市國中生割頸案發生後，教育部提出「補助國中設置副組長」與「補助國中增置學務人力」兩方案，然而新補助的副組長方案限六十一班以上的國中申請，但全台僅四十校符合資格。呼籲教育部應立即正視現場需求，建立專責專業校安人力制度，並提供穩定的中央財政支持。

立委柯志恩則說，教育部實際補助僅三成至五成，地方政府要自籌龐大經費，對財政困難的城市而言，根本難以承擔。

桃園市教師會理事長陳俊裕指出，許多學校所增置的學務人力，都只能請代理老師協助。且目前學務處的業務愈來愈龐雜，舉凡校園濫訴事件、學生霸凌及性平事件都是由學務處承辦，再加上學生的輔導管教工作，可說是分身乏術。因此，當學務處獲補助增置人力，不一定會支援生教組業務，也可能是衛生組、訓育組。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也強調，建議增設專責校安人力，強化通報與輔導系統的即時性，才能確保教學現場獲得實質支援。

全教總理事長侯俊良表示，目前教育部補助增置的學務人力，僅是補充、協助性質的外加人力，功能和權力沒有講清楚，在教學現場能做的有限。全教總認為，校園安全與學生輔導管教是不一樣任務，校園必須設置具備處理衝突專業技巧與知能的校安人力，能在第一時間介入處理校園衝突或學生高風險行為。

