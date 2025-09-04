聽新聞
健康主題館／對抗高膽固醇 降低壞膽固醇為首要任務

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
低密度膽固醇過高，是造成動脈硬化、阻塞的元凶。圖／123RF
低密度膽固醇過高，是造成動脈硬化、阻塞的元凶。圖／123RF

專攻心肌梗塞、狹心症、心律不整等醫學領域的心臟權威教授翁國昌，本身正是家族性高膽固醇血症患者，醫學系入學時健康檢查報告中，唯獨膽固醇紅字，低密度膽固醇（即壞膽固醇，LDL）竟達330mg/dL，而這一場近30年來的血脂對抗戰役，目前處於上風，數值標準，關鍵在於長期規律用藥，配合清淡飲食及運動。

中山醫學大學附設醫院尊榮中心主任翁國昌表示，許多人都知高血壓標準為130／80mmHg，但問起高血脂標準，能夠正確說出答案者則是少之又少，因膽固醇標準因人而異，需根據個別風險，擬定不同數值，一般人膽固醇容許值可以高一點，但對裝過心血管支架，以及罹患心肌梗塞、心臟疾病等高風險族群來說，標準需更低。

翁國昌表示，低密度膽固醇（LDL）是造成動脈硬化、阻塞的元凶，低密度膽固醇愈多，動脈硬化速度愈快。動脈硬化是因低密度膽固醇累積所致，動脈血管動脈變硬、變脆，斑塊破裂產生血栓就可能堵塞血管，造成心血管疾病，嚴重導致死亡。

LDL愈高 動脈硬化愈快

「動脈硬化速度，與低密度膽固醇累積息息相關。」翁國昌說，LDL愈高，動脈硬化速度愈快，如果LDL數值愈低，就更能延長血管的使用壽命。動脈硬化心血管疾病者屬「非常高度風險」族群，強烈建議LDL應低於70mg/dL，甚至降至50mg/dL，此時體內膽固醇數值如同剛出生滿月寶寶的清澈，唯有如此，才能降低心肌梗塞、腦中風所帶來的致命風險。

如何降低數值？翁國昌表示，低密度膽固醇係由肝臟所製造，想透過飲食及運動來降低數字，成效有限，長期地飲食控制、持續運動，原本150mg/dL的患者可能僅降至120mg/dL，但對於動脈硬化高風險族群來說，需持續用藥，才能降低數值。

基因遺傳 要靠藥物控制

高膽固醇血症（尤其是家族性高膽固醇血症）患者因基因缺陷，導致肝臟無法有效移除血液中的低密度膽固醇，造成血液中膽固醇濃度異常偏高，基因遺傳「無法根治」，只能透過藥物與生活調整來控制過高的膽固醇，降低心血管疾病的風險。

在治療藥物上，以口服「史他汀」（Statin）類藥物為主，少部分患者服用後容易出現肝功能異常、雙腿大片肌肉發炎疼痛等副作用，但比率並不高，卻讓不少患者為之卻步，自行停藥。翁國昌提醒，用藥之初如有異狀，應主動告知醫師，透過專業評估，決定是否換藥或降低劑量。

長效針劑 每年注射2針

如連續使用傳統藥物3個月，且已控制飲食，但數值仍偏高，建議改用針劑性藥物，有效抑制低密度膽固醇的接受體，讓數值降至安全值。原本PCSK9抑制劑針劑藥物為每2周施打1劑，在長效針劑問世後，每年僅需注射2針，大幅提升用藥順從性，更易達標。

「動脈粥狀硬化心血管疾病」（ASCVD）等高風險族群，更需長期且嚴格管理膽固醇數值，翁國昌表示，除了「史他汀」類藥物、膽固醇吸收抑制劑，可考慮搭配PCSK9抑制劑，臨床顯示，三者併用，LDL可下降70%至85%，甚至降至50mg/dL，LDL如降得愈低，動脈硬化逆轉就會更快。

翁國昌以自身為例，大學時期確診家族性高膽固醇血症，整個家族成員均接受檢測，母親LDL竟超過400mg/dL，而他常打球、跑步，飲食清淡，LDL仍超過300mg/dL，如放任不管，35歲時血管恐將阻塞，成為動脈粥狀硬化心血管疾病的候選人，為此，他固定用藥，最近幾年合併針劑治療，數值均低於70mg/dL。

