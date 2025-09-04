津貼是一時 學者：改善就業、教育才能留住人

彰化縣26鄉鎮市有25個發生育津貼，有些民眾提前設籍，領完津貼不到半年就遷走，卻苦無對策留人；縣政府指出，憲法保障人民有遷徙自由，不能設限。學者表示，津貼和禮金是一時的，改善就業和教育的環境才可能留住人。

彰化縣鄉鎮市生育津貼從每胎5千元到生育3胎胞可領10萬元，福利最好的北斗鎮，今年3月人口數3303人減到8月3萬3232人，顯見生育補助未必是增加人口或維持人口數不跌的萬靈丹；雖明知發錢效果有限，但明年起，芳苑鄉要把送禮券改為贈送生育禮金每胎3千元，屆時彰化縣每鄉鎮市都有生育禮金和津貼。

縣政府社會處表示，與其各鄉鎮市各顯神通鼓勵生育及吸引適齡夫婦設籍，不如中央規定一致性的生育和育兒津貼，避免基層淪為社會福利競賽，中央同時補助縣市政府做好育兒環境的軟硬體建設，讓下一代無論遷居到哪裡，都享有同等生活和教育環境。

有的基層公所抱怨多次調高生育津貼，家長卻領完津貼就遷走，公所無計可施。大葉大學觀光休閒學系助理教授施建彬說，上一代認為生兒育女是延續香火的家族使命，國人觀念西化，逐漸轉變為在意自我價值，年輕世代思維不同，又面臨台灣社會薪資停滯20多年的社會相對剝奪不公平感，養活自己有困難、看不到未來的年輕人自然不想生育。

施建彬說，都會區有較多工作機會，教育資源較多，國人競爭習慣了，有能力生養下一代的父母都不希望孩子輸在起跑點，家長到都會區工作，孩子跟著去求學很自然，若要留住彰化子弟或吸引外縣市人口進駐，必須建構良好就業、教育環境，光靠生育津貼擋不住大都市的磁吸效應。

