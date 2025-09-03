鼓勵小公司給彈性育嬰假 勞動部發獎勵金

行政院會預計今天通過勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」，最快明年元旦起，開放以日為單位，申請育嬰留職停薪，並開放家庭照顧假以「小時」來請，現行家庭照顧假有七天，等於未來勞工如有家庭照顧需求，一年可有五十六個小時的家庭照顧假，方便因應小孩突發臨時狀況。

此外，我國微小型企業居多，卅人以下企業就占九成七，先前勞動部試辦彈性育嬰假時，有雇主反映擔心人力調度、增加人力成本，需要找職務代理人，或讓其他同事代理引發不滿情緒等，勞動部為此針對小型企業，若勞工申請一天假，就加發一千元獎勵金給雇主。

此外，有雇主提出鬆綁勞基法的工時限制，勞動部則研議以勞基法卅二條第四項天災、事變或突發事件，開放職務代理人可延長工時，打破工時十二個小時上限。

不過，台灣勞工陣線秘書長楊書瑋認為，這項勞基法的特殊加班規定應嚴謹使用，過往多適用在災情發生時台電搶救等狀況，用在育嬰留停上，可能增加其他同事負擔，變相讓請育嬰留停的人有壓力，也讓政策美意打折扣。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，發給雇主的獎勵金應參照日本，部分發給職務代理人，作為職代津貼，而不是全部給雇主。雇主要的是人力，給錢沒有用。

王兆慶說，育嬰假放寬到以「日」為請假單位，勞動部已經跨出一大步了，可惜未延長至子女八歲前都可請育嬰假，且家庭照顧假改成小時是好，但本質跟事假一樣，都沒有薪水，實際效益不大。

王兆慶也呼籲雇主不用太緊張，育兒家庭的需求沒有改變，新制度也不會造成大家濫用，通常都是小孩生病、停課才需要請假，且現在就已用其他假別請，只是以後可以用育嬰假請。

