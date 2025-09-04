聽新聞
「婚育宅」可住12年 擴大租金補貼

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

我國人口數已連續十九個月負成長，少子化成嚴重國安危機。為讓民眾願婚、敢生、能養，行政院規畫推出四項「穩居」政策，包含今年起至二○二八年，將從社宅中釋出一點一萬戶「婚育宅」，讓育有○歲到六歲小孩的家庭能住滿十二年。

此外，也會擴大租金補貼範圍，提高為每人每月平均所得低於最低生活費三點五倍，且新婚加碼一點五倍、每增加一名孩童再增加○點五倍。估計將投入二六九億元，四十八萬戶民眾受惠。

事假照顧假 可以小時為單位

行政院會今天將聽取內政部報告「青年婚育租屋協助專案」及勞動部報告「育嬰留停照顧彈性化方案」。

在育嬰方面，政委陳時中表示，未來最多二年的育嬰留職停薪期間，將有卅天能以「單日」方式申請。此外，家中有家庭照顧需求者，一年十四天的事假與家庭照顧假，最少能以「一小時」為單位請假，預計明年元旦上路。

陳時中表示，預計推動四項「穩居」政策，包含婚育宅、包租代管調整、租金補貼擴大範圍，以及修正租賃住宅市場發展及管理條例，估至二○三二年，整體受益戶數達四十八萬戶，投入經費約二六九億元。

陳時中表示，過去社宅提供的婚育宅戶數不足，但需求量高，因此將要求中央社宅釋出百分之廿的戶數，一共一點一萬戶作為婚育宅，預計今年下半年就能先提供一千戶，明年起至二○二八年再提供一萬戶。

陳時中說，針對育有○歲到六歲小孩的家庭，可申請將社宅最多居住期限六年延長為十二年；包租代管方面，對於育有○歲到六歲孩童的租戶，未來將獲得每年六千元的兒童安全費用，用做防撞、防倒、安全鎖等安全事項。

新婚加育兒 租金補貼變2倍

針對租金補貼擴大範圍，陳時中解釋，主要將從每人每月平均所得低於最低生活費的三倍，擴大到三點五倍，且新婚加碼為一點五倍、每增一名孩童再增○點五倍；若以台北市每月最高補貼八千元試算，新婚育有一名孩童的家庭，申請租金補貼將變成一萬六千元。

陳時中說，內政部正研議九月底提出修正「租賃住宅市場發展及管理條例」，大方向包含提供房客租期保障，租屋期間最低三年；租金必須以主計總處的房租指數來訂定合理調整標準，未來若房東拒絕房客申請租金補貼、遷入戶籍等，可能會有相關罰則，租屋若有相關糾紛，政府也將提供免費的爭議調解。

陳時中強調，這一系列穩居政策僅有租賃條例需要修法，預計今年九月底可提出修法草案；其他除了今年釋出的一千戶婚育宅外，都將在明年元旦上路。

社宅 行政院 少子化 租金補貼

