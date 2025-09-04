聽新聞
偏鄉為留住人口 相繼推出「分期禮金」

聯合報／ 記者簡慧珍賴香珊范榮達／連線報導
彰化縣溪州鄉長江淑芬（左二）贈送生育津貼5千元給新生兒的家長。圖／溪州鄉公所提供

彰化縣與南投縣因少子化且人口持續外流，相繼推出「分期禮金」，盼鼓勵生育並留住人口；甚至有鄉公所推出「Long Stay移居專案」，達標者也有「設籍獎金」可領。

近年南投縣草屯鎮力拚升格為縣轄市，為留住人口，鎮公所3年前將生育津貼從2萬元加碼到4萬元，但分3年發放，每年迎接600多名新生兒；明年起，凡設籍草屯的1歲至5歲鎮民，每年將發放2萬元兒童生日禮金。

草屯鎮公所指出，受少子化、台中磁吸效應等影響，南投縣人口已跌破50萬人，發禮金是為了催生且留人，甚至吸引外地民眾入籍。近3年在此策略下，人口由9萬6646人逐步上升至9萬7264人。

彰化溪州原有生育補助第一胎6000元、第二胎1萬2000元、第三胎以上每胎1萬8000元，雙胞胎3萬6000元、三胞胎6萬元，福利不輸縣轄市，但今年3月人口有2萬7529人，8月已減至2萬7371人，持續下降。

鄉公所決定社會福利向下扎根，明年起發給幼兒生日禮金，小朋友在溪州鄉出生後的3年內若在地居住，連續3年都能領到3000元生日禮金，希望小朋友留下來念幼兒園。

苗栗縣南庄鄉自2024年起調高生育津貼，第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎以上8萬元，加上縣府加碼2萬元，新生兒父或母在鄉設籍滿一年即可一次領取，最高可拿10萬元。另，1至4歲幼童每年享有6000元生日禮金。

南庄鄉公所表示，政策僅要求設籍即可，新生兒家庭在外地工作不受影響。生育津貼調高後，新生兒數增加2.5倍，但人口止跌仍需就業環境支撐。鄉內高齡人口占24%，人口老化比新生兒多。2025年1至8月人口約在8594至8669人之間浮動，因鄉民在竹南、頭份工作通勤回鄉居住，使往年人口大幅下滑的趨勢減緩。

南投集集鎮因鐵道觀光聞名，前年人口跌破萬人，公所啟動「Long Stay移居專案」，今年9月至明年5月底自外地遷入或初設戶籍於集集，且明年8月底仍在籍者，每人發放5000元設籍禮金；若今年底前完成設籍，還可參加抽獎，包括電動機車、腳踏車及家電等獎品。

外界傳與選舉有關，依地方制度法，全鎮人口若不足萬人，鎮民代表席次將由11席減至7席。鎮長吳大村表示，方案希望吸引國人、尤其退休族入籍體驗小鎮慢活，增加人口數，重返鐵道小鎮榮景。

少子化 生育補助

