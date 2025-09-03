華格納《羅恩格林》全本台灣首演 4.5小時史詩震撼感官

衛武營國家藝術文化中心秉持十年深耕歌劇製作的熱忱，9月4日至7日推出華格納《羅恩格林》全本台灣首演。這部長達4.5小時的史詩，體現華格納「整體藝術」理念，將音樂、劇本、文學與舞台設計融為一體，由衛武營攜手德國萊茵歌劇院2014年原版製作團隊，以「第二文本」的當代詮釋，將中古聖杯騎士傳說轉化為現代金融權力鬥爭，在保留原創音樂與唱詞的前提下，以當代視角深刻演繹一則關於愛情、信任、權力與人性慾望的永恆寓言。

衛武營藝術總監簡文彬表示：「衛武營的歌劇之路，是與觀眾共同成長的十年。歷經15部作品的淬鍊與積累，讓我們有信心挑戰這部全長4.5小時且幕幕經典的鉅作。這不只是《羅恩格林》在台灣的首次全本演出，更是華格納歌劇第一次踏上南台灣的舞台。」

簡文彬說，《羅恩格林》在華格納的創作風格上是關鍵的轉捩點，它是華格納最後一齣被稱為「歌劇」的作品，卻已清晰展現未來「樂劇」的雛形。也因此它風格獨具，一方面被譽為最義大利的華格納歌劇，保有優美的旋律與結構感，另一方面，劇中近40個主導動機的巧妙運用，又預示他後續作品的龐大架構，絕對是觀眾入門華格納的首選。

《羅恩格林》的音樂、劇本、歌詞及舞台設計皆由華格納親自創作，體現其革命性的「整體藝術」概念，讓舞台上的一切元素都與故事情節緊密結合，達成音樂與劇情的高度統一性及連貫性。華格納也在其中運用獨創的「主導動機」手法，為劇中人物、事件或概念設計特定旋律，讓角色的情緒與內心狀態都能在音樂中完美展現。如序曲中的「聖杯動機」，透過高音絃樂和泛音的使用，創造出一種神聖、飄渺的音色，象徵著聖杯隱藏的光輝以及羅恩格林的真實身分。

華格納還在序曲中展現了驚人的配器技法，他讓四位小提琴手獨自演奏泛音，創造聲音的「不確定性」，象徵搖曳的光芒；其餘小提琴手則分成四組演奏「實音」，代表蠟燭穩定的火焰，創造出立體又富有象徵意義的音響效果，也讓聽眾在沒有歌詞的情況下，也能直覺地感受到作曲家想傳達的情緒和隱藏其中的暗示。

除了管絃樂團的豐富配器，《羅恩格林》編制更需要壯麗的合唱團與舞台樂隊，來展現華格納歌劇聲勢浩大、氣勢磅礡的音響效果。此次再度與德國萊茵歌劇院攜手，引進2014年首演由莎賓娜・哈特曼亨執導的版本。她以2008年金融海嘯為背景，將中古世紀的王權鬥爭，巧妙轉譯為現代銀行內的商業戰爭。

為將此經典製作完美呈現於衛武營，原版舞台設計師更親自來台，針對衛武營更寬、更高的舞台進行調整，使視覺效果比德國原版更為宏大。在聽覺層面，第二、三幕中更有多達12支小號，將分佈於舞台及觀眾席的不同位置鳴奏，以壯闊的空間音效，打造出無與倫比的沉浸式聲場震撼，如此精心的製作設計，將由頂尖的演出團隊來完美詮釋。

這部史詩級製作，集結了國際與台灣的頂尖聲樂家。台灣傑出聲樂家方面，由高雄在地女高音耿立、國內頂尖女中音翁若珮，分別詮釋艾爾莎與歐圖德；新加坡籍男中音吳翰衛與台灣青年聲樂家趙方豪，分別挑戰弗里德里希與國王使者。四位布拉邦貴族，則由賴恩予、簡正育、胡庭維、鄭又瑄等台灣優秀青年聲樂家擔任。

