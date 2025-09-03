聽新聞
0:00 / 0:00
男性求助率僅女性一半...男性關懷專線8月底擴大服務 任何疑難雜症都解
衛生福利部設有男性關懷專線，提供線上服務，不過過去因該專線以家庭及家暴等狀況為主。衛福部心理健康司長陳柏熹今受訪表示，原先僅針對家庭暴力部分，於今年8月底擴大至所有疑難雜症都能撥打，希望幫助有需求男性。
除了現有的1925安心電話外，衛福部也設立男性關懷專線0800-013-999，幫助有需求男性針對家庭暴力等相關內容。但根據衛福部統計，近3年2021至2023年平均每年進線約7500通。
陳柏熹今出席心理健康急救方案記者會時受訪表示，根據統計發現，男性使用關懷專線的機率比女性低一半以上，一般男性無論任何年齡層，都比較不會求助，因此通報率高能讓死亡率降低，因此希望藉由更多方式，讓男性求助。
陳柏熹說，今年8月底男性關懷專線和1925安心專線不再限制特定議題，包含伴侶、親子、職場等相關問題，開放所有議題皆可撥打專線求助。且男性關懷專線與1925安心專線整合，接電話的人輪班並分流各需求，盼能提升服務量能。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言