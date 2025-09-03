男性求助率僅女性一半...男性關懷專線8月底擴大服務 任何疑難雜症都解

衛生福利部設有男性關懷專線，提供線上服務，不過過去因該專線以家庭及家暴等狀況為主。衛福部心理健康司長陳柏熹今受訪表示，原先僅針對家庭暴力部分，於今年8月底擴大至所有疑難雜症都能撥打，希望幫助有需求男性。

除了現有的1925安心電話外，衛福部也設立男性關懷專線0800-013-999，幫助有需求男性針對家庭暴力等相關內容。但根據衛福部統計，近3年2021至2023年平均每年進線約7500通。

陳柏熹今出席心理健康急救方案記者會時受訪表示，根據統計發現，男性使用關懷專線的機率比女性低一半以上，一般男性無論任何年齡層，都比較不會求助，因此通報率高能讓死亡率降低，因此希望藉由更多方式，讓男性求助。

陳柏熹說，今年8月底男性關懷專線和1925安心專線不再限制特定議題，包含伴侶、親子、職場等相關問題，開放所有議題皆可撥打專線求助。且男性關懷專線與1925安心專線整合，接電話的人輪班並分流各需求，盼能提升服務量能。

