葉俊榮新書談環境永續 從人與環境出發

前教育部、內政部長葉俊榮是知名環境法學者，在台大法律學院開設環境法課程30餘年，集結歷來環境法教學與研究成果，出版「環境永續：脈絡、體制與法律」，今舉行新書發表會，前立法院長游錫堃、前考試院長黃榮村、余紀忠文教基金會董事長余範英、前環保署次長詹順貴等人均到場支持。

人類與環境的關係，是葉俊榮一直以來的思考核心。他在書裡揭示當代人們對環境的四種理解模式，分別是後果、原因、方舟與主體。

葉俊榮說，環境是後果，環境也是原因，許多文明衰頹、國家崩敗及島嶼的貧瘠，都是因為環境做不好。環境也是方舟，當人類面臨危機，環境能把本來擁有的繼續承載下去。最後，環境是本體，他認為環境就是一切，人類不過是當中的一環，是寄生於環境的寄生蟲。

這四種人跟環境的關係，貫穿了葉俊榮著作所談論的問題。他進一步指，人與環境之間，還有「制度」， 制度則包括法律、政治系統、政府組織、市場機制、道德倫理等。他自承是制度論者，不相信偉大賢人或強人，一個人如何地愛護或破壞環境都是暫時，最終依賴的是制度，而制度裡最重要的是民主跟法治。

他說，這本書是環境法觀念的第一本書，強調脈絡、體制跟法律，這不是狹隘的法律書，而是以法律為基礎，衍生至制度，來看人類歷史發展脈絡、衝突， 環境問題也不是狹義的汙染問題，環境問題就是人類的問題，也就是環境是本體，環境就是所有一切，所有都跟它相關，源頭就在那，機會跟風險也都在那。

他強調，處理環境問題，還是要回到治理機制、社會結構，回到政府組織去看，更重要是回到信念。

在台大教授環境法30幾年，每年平均150個學生，加起來幾千人，葉俊榮說，這學期是他專任的最後一學期，他很珍惜現在上的環境法、憲法課，讓他有機會跟年輕世代分享畢生想法。這本書與其說是提出新理論，不如說是把許多台灣歷程、背後理論基礎做一個完整交代，後續也將出版「環境管制：權力、市場與責任」、「環境台灣：海島與民主的法律對話」兩本書。

台大法律學系特聘教授張文貞，是葉俊榮環境法課程的第二屆學生。她說，葉俊榮身為永遠的法律人，出書不帶「法」字，就如同他在法律圈的特色，跳脫法律系課程講述的概念、框架，葉俊榮教授的環境法，更結合關心台灣環境、民主化、憲政變遷、行政管制革新等。

台大法律系副教授林春元則說，當年上了葉俊榮的課，讓他重新認識台灣，直到他成為老師，也開始教授環境法，他的觀念跟想法從來沒有脫離這本書的框架。 前教育部長、台大教授葉俊榮（右一）下午在台大法律學院舉行「環境永續-脈絡 體制與法律」新書發表會。前立法院長游錫堃（左一）、余紀忠文教基金會董事長余範英（中）、詹順貴律師（二排右二）等人出席。記者黃義書／攝影

