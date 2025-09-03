近乎正常、好餓的毛毛蟲… 從兒童劇到音樂劇北藝中心上場

台北表演藝術中心好戲連台，本周末由華文環球藝術娛樂與美國團隊共同開發製作、改編自李安奧斯卡入圍電影的《囍宴》音樂劇繼續登場外，下半年還將有兒童劇《好餓的毛毛蟲秀》、百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》等優質作品上場。

《囍宴》音樂劇2024年首演即創下票房與口碑雙贏佳績，以移民家庭為背景，揉合流行旋律、電子節奏與百老匯音樂風格，重新詮釋一段夾在文化、世代與性別認同間的故事。劇中角色的掙扎與擁抱，不僅體現亞洲家庭中「愛與包容」的進化，也讓觀眾在歡笑與感動中看見彼此內心的影子。此次加演不僅是應粉絲敲碗回歸，更被視為進軍百老匯前的重要一站，台灣觀眾將成為這段旅程的最初見證者。10月10日起演出。

歷經5年打磨，由綠光創藝出品，嚎哮排演聯合製作的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，靈感取自百老匯音樂劇《漢密爾頓》，劇作從台灣文化與歷史出發，是一封寫給家庭與土地的劇場情書，邀請觀眾思索何謂真正的成功。延續嚎哮排演劇場風格，結合說唱、影像與網路語感，挑戰觀眾對音樂劇的想像，音樂由創作人張清彥量身打造，融合R&B與嘻哈，為舞台注入強烈節奏感。節奏打造全新語言風格，重新詮釋「成功」的意義。10月3日起演出。

由阮劇團攜手熱門Podcast《台灣通勤第一品牌》（台通）共同推出的全新原創舞台劇《聽說他家》（Thiann-kóng in tau），靈感來自台通第145集節目「聽說他家」。該劇以鄰里日常為背景，結合「聽」與「說」的雙重趣味，將鄰居八卦變成了頭條新聞，從頭條新聞轉變成都市怪談。劇中核心圍繞著一句熟悉卻模糊的開場白「聽說⋯⋯」，觀眾將在角色間的流言蜚語中，一步步揭開「他家」的荒謬真相。節目簡介耐人尋味：「捐肝！為何而捐？」「鴿子！沒有鴿子？！」，一連串充滿想像空間的疑問，將等待觀眾進劇場揭曉。10月10日起演出。

融合歌仔戲與音樂劇敘事的原創劇作《釧兒》，將於10周年之際以全新版本重磅回歸！本次重製集結《勸世三姊妹》團隊，由導演曾慧誠領軍，㩦手李哲藝、康和祥與梁越玲，全面升級音樂與劇場語言，融合人鬼愛情與音樂劇敘事的原創作品，即將以全新版本重磅回歸，帶來跨越生死與時空的深刻情感，探索記憶、承諾與自我救贖的動人故事。《釧兒》結合在地廟埕文化背景，揉合傳統歌仔戲的表演美學與現代音樂劇的敘事節奏，打造出獨樹一格的戲劇語言。11月22日起演出。

由環心娛樂製作有限公司帶來的《好餓的毛毛蟲秀》，融合改編自全球暢銷超過1.5億冊、被翻譯成66種語言經典繪本，由三位專業演員操控75隻栩栩如生的動物偶，帶親子觀眾穿越4本艾瑞克・卡爾經典作品：《好餓的毛毛蟲》、《棕色的熊》、《10隻橡皮小鴨》、《好忙的蜘蛛》。這是一場英語演出卻親切易懂的舞台魔法，即使是2至7歲 的小朋友也能自然融入。今年，這齣全球熱演的兒童劇，將以全新打造，專為台灣觀眾設計的版本隆重登場。12月19日起演出。

由活性界面製作帶來的百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》（Next to Normal ），故事講述一位與躁鬱症共存的母親與其家庭所面臨的日常掙扎，該劇以搖滾樂驅動節奏，直面精神健康議題。2009年首演即獲11項東尼獎提名，隔年更因其真摯描繪心理疾病與家庭關係，成為少數榮獲普立茲戲劇獎的音樂劇。2023年在台首演幾近完售後，2025年將以原班卡司移師台北，打造觸動人心的現場體驗。12月19日起演出。 台中國家歌劇院x活性界面製作《NEXT TO NORMAL 近乎正常》。圖／陳韋勝攝影，北藝中心提供

