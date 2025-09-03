九三軍人節 台北101點燈感「感謝國軍守護家園」

今天是九三軍人節，台北101晚間點燈打字，向國軍致敬，點燈內容為「感謝國軍守護家園」、「軍人節快樂」，感謝官兵弟兄24小時守護全民、保家衛國的辛勞。

為慰勞國軍，3大國籍航空推出軍人優先升等商務艙的敬軍活動，量販、超市、超商均祭出咖啡、滿額折抵等限時優惠，中華文化總會也首度舉辦「國軍英雄 感謝有你」活動。

