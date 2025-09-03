網傳社福預算砍地方342億 衛福部：經費未刪
對於社群平台今天流傳「中央砍向地方341億1203萬3千大刀！」相關訊息，衛生福利部次長呂建德澄清，並非刪除經費，而是將原屬計畫型補助社福經費，納入一般性補助款辦理。
呂建德晚間透過文字回應指出，明年度社會福利補助經費維持穩定，中央持續透過一般性補助款挹注地方財源。他說明，財政收支劃分法修正後，並非刪除經費，一般性補助款仍保留補助社會福利經費；而原屬計畫型補助社會福利經費，已納入一般性補助款辦理，是屬中央挹注地方財源方式的調整。
呂建德說明，依財政收支劃分法採「公平分配、非齊頭式平等」精神，補助機制將綜合考量地方人口規模、財政能力及經濟發展條件，社家署將依主計總處訂定之財力分級，提供相應補助，落實中央與地方財政合作精神。
呂建德表示，中央政府將持續與各縣市政府密切合作，妥善規劃資源、運用於社會福利相關支出，確保弱勢族群獲得應有支持與協助。
衛福部社會及家庭署代理署長周道君說明，中央補助款可分為一般性補助款與計畫型補助款兩種，其中計畫型補助款通常會編列在各機關預算書中；不過這次配合財劃法修正後主計總處的通案處理方式，將原計畫性補助款改編到一般性補助款裡，是調整編列方式，並非刪除經費。
周道君指出，相關計畫包含如少子女化對策計畫，所編的列育兒津貼、托育補助等，都在本次挪移範圍內；加上因為這類補助款的編列，是按人口結構變化推估，本來每年就會有些上下浮動，這幾年又有出生數下降狀況，因此除了挪移外，預算編列數字也相應下修。
