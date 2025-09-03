獨／開業3.5年！王品「向辣」創始店低調熄燈 「尬鍋」中壢店也掰掰

粉絲哭哭！王品旗下麻辣鍋吃到飽「向辣」創始店，近日被發現已經在8月31日悄悄熄燈，低調結束開業兩年半的時光；另外位於桃園的同集團餐廳「尬鍋 中壢元化店」，同樣在8月31日落幕。另外「高雄富民店」、「嘉義垂楊店」也都將在9月15日熄燈。

鄰近台北松江南京捷運站的「向辣」，乃是王品於2022年1月創立的全新麻辣鍋品牌，最初名為「嚮辣」，主打以餐酒館的風格，提供多款特色湯頭，還有美澳和牛、海鮮與百種食材的自助吧，通通採無限量供應，更透過專業調酒師提供多款特色調飲。開幕之後，向辣也成為台北人氣的麻辣鍋之一，後又於同年陸續開設台中五權西店、台北西門店。

2025年3月，原本的「嚮辣」正式改名為「向辣」，同時調整菜單內容，搶攻中價位麻辣鍋吃到飽市場。但是近日傳出向辣松江店已經於8月31日悄悄熄燈，目前招牌已經拆下，門口也已被施工圍欄包圍，讓民眾直呼可惜。至於台中五權西店、台北西門店仍持續營業中。

除了「向辣」之外，王品旗下的「尬鍋」則是於2021年5月創立至今，主打金銀蒜頭蛤蜊炒雞湯、剝皮辣椒炒雞湯等台式湯頭火鍋，還有雙拼肉盤作為特色。2022年9月，「尬鍋」正式插旗中壢，開設「尬鍋 桃園中壢元化店」，成為當地許多民眾用餐的好去處。但是近日在GOOGLE MAP中，該店已經顯示「永久歇業」，官方也證實在8月31日結束營業。

不僅「尬鍋 桃園中壢元化店」結束營業，同品牌的「高雄富民店」、「嘉義垂楊店」，日前都已傳出計畫將於9月15日轉型成為同集團的「聚 日式鍋物」。在短短兩週之內，共計有3間尬鍋劃下句點，屆時將僅剩下「台北西門店」與「台北南京東店」。

對於門市動態，王品集團表示，誠摯感謝消費者一路以來的支持與陪伴，近期「向辣台北松江店」及「尬鍋中壢店」停止營運，感謝廣大顧客的喜愛與肯定。我們誠邀熱愛火鍋的朋友，持續到王品集團旗下其他火鍋品牌用餐。

王品也表示，9月預計在全台新開5家新門市，包括「陶板屋高雄三民店」、「青花驕竹北光明」與「青花驕台南新光新天地」、以及「石二鍋台中忠明大全聯」、「石二鍋花蓮中山店」。下半年亦將陸續展店，或繼續「騰籠換鳥」，以更優質的品牌或店型，持續擴大集團版圖，提供消費者更多便利與優質的用餐體驗。 尬鍋「桃園中壢元化店」近日已經低調熄燈，接下來「高雄富民店」、「嘉義垂楊店」也將轉型成為「聚」。圖／王品集團提供 王品的「向辣 松江店」已經拆下招牌，並被施工圍欄包圍。記者陳睿中／攝影

