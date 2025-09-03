快訊

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 這日降雨範圍再擴大

影／砸錢租場地找臨演！竹聯幫組詐團拍片「投資說明會」 騙走1億2千萬

獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／開業3.5年！王品「向辣」創始店低調熄燈 「尬鍋」中壢店也掰掰

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
嚮辣是王品旗下首個麻辣鍋吃到飽品牌。圖／王品提供
嚮辣是王品旗下首個麻辣鍋吃到飽品牌。圖／王品提供

粉絲哭哭！王品旗下麻辣鍋吃到飽「向辣」創始店，近日被發現已經在8月31日悄悄熄燈，低調結束開業兩年半的時光；另外位於桃園的同集團餐廳「尬鍋 中壢元化店」，同樣在8月31日落幕。另外「高雄富民店」、「嘉義垂楊店」也都將在9月15日熄燈。

鄰近台北松江南京捷運站的「向辣」，乃是王品於2022年1月創立的全新麻辣鍋品牌，最初名為「嚮辣」，主打以餐酒館的風格，提供多款特色湯頭，還有美澳和牛、海鮮與百種食材的自助吧，通通採無限量供應，更透過專業調酒師提供多款特色調飲。開幕之後，向辣也成為台北人氣的麻辣鍋之一，後又於同年陸續開設台中五權西店、台北西門店。

2025年3月，原本的「嚮辣」正式改名為「向辣」，同時調整菜單內容，搶攻中價位麻辣鍋吃到飽市場。但是近日傳出向辣松江店已經於8月31日悄悄熄燈，目前招牌已經拆下，門口也已被施工圍欄包圍，讓民眾直呼可惜。至於台中五權西店、台北西門店仍持續營業中。

除了「向辣」之外，王品旗下的「尬鍋」則是於2021年5月創立至今，主打金銀蒜頭蛤蜊炒雞湯、剝皮辣椒炒雞湯等台式湯頭火鍋，還有雙拼肉盤作為特色。2022年9月，「尬鍋」正式插旗中壢，開設「尬鍋 桃園中壢元化店」，成為當地許多民眾用餐的好去處。但是近日在GOOGLE MAP中，該店已經顯示「永久歇業」，官方也證實在8月31日結束營業。

不僅「尬鍋 桃園中壢元化店」結束營業，同品牌的「高雄富民店」、「嘉義垂楊店」，日前都已傳出計畫將於9月15日轉型成為同集團的「聚 日式鍋物」。在短短兩週之內，共計有3間尬鍋劃下句點，屆時將僅剩下「台北西門店」與「台北南京東店」。

對於門市動態，王品集團表示，誠摯感謝消費者一路以來的支持與陪伴，近期「向辣台北松江店」及「尬鍋中壢店」停止營運，感謝廣大顧客的喜愛與肯定。我們誠邀熱愛火鍋的朋友，持續到王品集團旗下其他火鍋品牌用餐。

王品也表示，9月預計在全台新開5家新門市，包括「陶板屋高雄三民店」、「青花驕竹北光明」與「青花驕台南新光新天地」、以及「石二鍋台中忠明大全聯」、「石二鍋花蓮中山店」。下半年亦將陸續展店，或繼續「騰籠換鳥」，以更優質的品牌或店型，持續擴大集團版圖，提供消費者更多便利與優質的用餐體驗。

尬鍋「桃園中壢元化店」近日已經低調熄燈，接下來「高雄富民店」、「嘉義垂楊店」也將轉型成為「聚」。圖／王品集團提供
尬鍋「桃園中壢元化店」近日已經低調熄燈，接下來「高雄富民店」、「嘉義垂楊店」也將轉型成為「聚」。圖／王品集團提供
王品的「向辣 松江店」已經拆下招牌，並被施工圍欄包圍。記者陳睿中／攝影
王品的「向辣 松江店」已經拆下招牌，並被施工圍欄包圍。記者陳睿中／攝影

中壢 品牌 火鍋

延伸閱讀

登台7年僅剩一間！ 「日本橋海鮮丼辻半」SOGO復興店突熄燈 業者：會再找新據點

中壢騎士鬼切遭擊落 運將無奈：戰爭攔截導彈都沒我準

桃警攻堅破中壢職業賭場 吃驚83歲阿嬤賭性堅強

官方宣布了！嘉義家樂福北門店9月22日熄燈 網喊：我的青春回憶啊

相關新聞

獨／開業3.5年！王品「向辣」創始店低調熄燈 「尬鍋」中壢店也掰掰

粉絲哭哭！王品旗下麻辣鍋吃到飽「向辣」創始店，近日被發現已經在8月31日悄悄熄燈，低調結束開業兩年半的時光；另外位於桃園...

國軍禮遇逾60人受惠 1名同行眷屬也可優先登機

為禮遇國軍，3大國籍航空均推出9月3日軍人節國軍搭機免費升等，且即日起可與一名同行眷屬享優先登機服務。中華航空截至下午4...

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 周六降雨範圍再擴大

颱風「琵琶」預估明天凌晨生成，明後天將通過日本九州、四國，中央氣象署預報員張承傳表示，明天天氣較不穩，西半部及東半部山區...

台大、北榮不拒收輕症患者加號 北榮院長陳威明：掛號方式不變

台大醫院近期公告，配合健保署門診減量政策，門診額滿時，輕症患者需持「醫療院所轉診單」才能加號。但院方澄清，相關說明僅是宣...

影／高雄本土登革熱累計12例 三民區家庭群聚為鼓山區傳播鏈延伸

高雄市本土登革熱疫情持續延燒，累計確診12例，個案分布於鼓山區10例、三民區2例，共5起家庭群聚。衛生局表示，除3例由臨...

彰化醫院展出...護理師著迷烙畫成畫家 11人畫展助弱勢

中華民國烙畫藝術協會理事長廖淑芬及學員今天起在衛福部彰化醫院藝術走廊舉辦為期2個月的烙畫公益聯展，而畫作義賣所得將捐給在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。