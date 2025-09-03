影／高雄本土登革熱累計12例 三民區家庭群聚為鼓山區傳播鏈延伸
高雄市本土登革熱疫情持續延燒，累計確診12例，個案分布於鼓山區10例、三民區2例，共5起家庭群聚。衛生局表示，除3例由臨床醫師警覺採檢即時通報，其餘9例均於擴大採檢主動發現。基因定序證實，三民區家庭群聚與鼓山區首例相同，屬於鼓山傳播鏈延伸。
衛生局指出，其中1名確診者工作地點為國營事業，現場查獲3處積水容器孳生病媒蚊幼蟲，當場舉發並責令清除，市府防疫團隊自首例群聚疫情發生以來，持續進行擴大疫調採檢、地毯式孳生源清除、噴藥滅蚊與環境整頓。
鼓山區至今清查家戶周邊1133個積水容器，其中353個已孳生病媒蚊幼蟲，並捕獲142隻斑蚊。當地9里已施掛154盞捕蚊燈，昨日仍捕獲21隻成蚊，顯示當地仍存在髒亂點。市府將持續加強清除與監測，直至警戒期結束。
為防堵三民區家庭群聚疫情，衛生局發現不少住戶長期堆置雜物及易積水容器，形成孳生溫床。防疫團隊正執行強制清除與噴藥，預計一周內完成2000戶。衛生局強調，清除孳生源是防治登革熱的唯一關鍵，唯有全民配合，才能阻止疫情擴散。
衛生局提醒，居住或近期進出鼓山區、三民區民眾，若兩周內出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、出疹等疑似症狀，務必盡速就醫並告知醫師旅遊、接觸及群聚史，以利早期診斷治療。
另近期前往東南亞等流行地區的民眾，也要做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、塗抹含DEET或Picaridin的防蚊液；返國後如有不適，應立即前往登革熱整合式合約院所就醫。衛生局重申落實環境整頓，主動清除家戶室內外積水容器，才能有效遏止登革熱疫情快速擴散。
