農業部攜手產學界 海草復育聯盟增海洋碳匯

農業部為加速推動海洋碳匯，今天宣布由水產試驗所與學界、企業共組「海草復育聯盟」，增加海洋藍碳吸存量，為台灣邁向永續淨零轉型注入新動能。

「2025台灣智慧農漁週」今天在南港展覽館開幕，農業部水產試驗所參加其中的「2025台灣國際漁業科技展」並設攤位。

農業部在現場宣布，水試所與嘉義大學、宜蘭大學、嘉南藥理大學、東海大學及台灣橫浜八景島公司（Xpark水族館）共同組成「海草復育聯盟」，推動海草復育；4所大學校長也到場出席活動。

水試所所長張錦宜說，原本只在澎湖推動海草復育，澎湖是目前台灣除東沙外擁有最大的海草床，去年開始在台灣本島尋找適合地點，發現嘉南地區廢棄鹽田曾有原生海草，後來為了曬鹽，鹽度過高致海草無法生長，現在鹽田廢棄，可透過大地工法變成適合海草生長基地。

張錦宜說，目前復育海草的目標，台灣本島為20公頃，主要復育快絕種的貝克氏鹽草，還有在墾丁復育泰來草，澎湖復育條件較佳為40公頃，主要復育卵葉鹽草；盼透過海草復育，有效協助增加海洋藍碳吸存量，並推動相關海洋碳匯溫室氣體減量方法學的落實，為台灣邁向永續淨零轉型注入新動能。

張錦宜表示，海草的韌性比動物強，對以海草為溫床的生物有更大保障，海草具有藍碳與生態的功能，還有更多隱藏寶藏值得發掘。

