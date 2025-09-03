彰化醫院展出...護理師著迷烙畫成畫家 11人畫展助弱勢

中華民國烙畫藝術協會理事長廖淑芬及學員今天起在衛福部彰化醫院藝術走廊舉辦為期2個月的烙畫公益聯展，而畫作義賣所得將捐給在偏鄉喜願家園作為扶助基金。

「烙畫有情，仁心無界」聯展今天在彰化醫院舉辦開幕式，由廖淑芬、彰化醫院院長賴仲亮主持，烙畫藝術協會11位學員展出30多幅作品，也是協會首度在彰化縣展出。

策展人廖淑芬說，烙畫起源很早，中古世紀的修道士已精通烙畫技術，在15世紀古代的櫃子、牆壁等處，常見專業烙畫，是利用碳化原理，在控溫及勾勒技巧下，在木頭等材料上烙下印記而成畫，展現質樸又深具人文底蘊的藝術作品。

廖淑芬說，協會成員來自各行各業，像她是護理師，10多年前看到烙畫，被其精緻溫潤所吸引，展開烙畫學習之旅，她的碩士班論文就是以烙畫為主題，在一筆一畫中，堆疊快樂時光，每一幅畫總要耗上幾天，甚至上月，換來滿滿成就感。

彰化醫院藝術走廊展出的畫作是作畫於木頭上，不管是人物還是景物，都顯得立體鮮明。廖淑芬說，作畫者使用烙筆，利用溫度的高低及加熱時間長短，以不同的技法，使素材產生不同的碳化，成就不同色澤及立體的層次。

賴仲亮表示，這些特別的烙畫讓醫院更柔軟、更有溫度，到醫院的民眾也可以佇足觀賞，沈澱心靈。今天與會來賓還有立委黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富、縣府機要秘書張建豐、文化局長張雀芬、宏恩社會福利慈善基金會董事長吳子鈞等人。

喜願家園位於偏僻的芳苑鄉，照顧150位精神障礙者，彰化醫院一直是喜願家園住民的醫療後盾。廖淑芬說，希望讓烙畫聯展更有意義，畫展義賣所得也將捐給喜願家園作為扶助基金。

