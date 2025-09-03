男性關懷專線擴大服務 不再侷限家暴等特定議題

傳統觀念讓男兒有「累」不輕「談」，衛福部續推「男性關懷專線」，今年8月底起再擴大，從過去以家庭困擾或疑似家暴情事為主，現在舉凡職場霸凌、就醫等疑難雜症都可來電。

衛生福利部統計去年國人10大死因，自殺時隔14年重回榜內，且男性自殺死亡率為每10萬人22.2人，是女性的1.8倍。衛福部心理健康司司長陳柏熹今天出席「心理健康急救方案」記者會後接受媒體聯訪指出，雖然推出各種方案如面對面諮商支持等，但男性使用率都是女性的一半以下。

為了讓全國男性有訴說心事與討論其困擾的管道，男性關懷專線（0800-013-999）在2004年6月23日設立。陳柏熹說，近3年（2021至2023年）平均每年進線約7500通，但因主要以家庭困擾或疑似家暴情事為主，有時會出現人力閒置或分流不足的狀況。

陳柏熹表示，衛福部持續監測相關數據發現，現在年齡已經不是最關鍵因子，男性從青少年到老人的通報率都很低，通報率高不代表有問題，而是有被辨識出來，因此通報率高反而死亡率低，因此開始思考如何鼓勵男性朋友使用資源。

衛福部自8月底擴大男性關懷專線服務範圍。陳柏熹說明前後差異在於，原先僅處理家庭暴力等特定議題，現在只要有心理困擾，不論是職場人際、霸凌、憂鬱、感情、就醫等問題，都能撥打專線，由專業人員提供協談並進行分流，協助銜接後續資源。

陳柏熹表示，這次同時與1925安心專線整合，可依需求彈性分流，不僅提升話務量能，也能減緩1925在下班或深夜時段的「塞車」壓力，盼能讓更多男性願意主動求助，並在必要時轉介法律或專業服務。

除了專線服務，衛福部也啟動「全民心理健康韌性計畫」。陳柏熹說，2025年至2030年間，6年總預算逾新台幣50億元，除強化精神疾病治療、藥酒癮戒治、司法精神醫療與加害人矯治，其中最核心的目標就是推動心理健康促進，全面提升國人心理素質與韌性。

陳柏熹說，目前已著手整合不同資料庫，未來規劃導入大數據與AI工具，建立心理健康風險模型，預測高風險族群並及早介入，打造更有韌性的健康社會。

