國軍禮遇逾60人受惠 1名同行眷屬也可優先登機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為禮遇國軍，3大國籍航空均推出9月3日軍人節國軍搭機免費升等，且即日起可與一名同行眷屬享優先登機服務。聯合報系資料照
為禮遇國軍，3大國籍航空均推出9月3日軍人節國軍搭機免費升等，且即日起可與一名同行眷屬享優先登機服務。中華航空截至下午4時，已有35位軍人升等商務艙；長榮航空截至下午4時30分有11位軍人受惠；星宇航空截至下午3時30分已有17位軍人升等。

國籍航空7月起共同推出軍人優先登機服務，總統賴清德先前更加碼，若登機後商務艙有空位，研擬提供軍人自動升等。對此，中華航空、長榮航空及星宇航空相繼宣布，在軍人節當日，提供搭乘台灣出發國際航班的軍人享有空位升等商務艙服務，原有「軍人優先登機」禮遇，也擴大至1名隨行眷屬。

交通部民航局表示，截至中午，國籍業者提供軍人升等商務艙48位，優先登機65位，包含軍人52位，同行眷屬13位。

根據航空公司最新統計，華航截至下午4時，松山、台中、高雄共提供35位軍人升等商務艙；長榮航空截至下午4時30分，共提供11位軍人升等；星宇航空截至下午3時30分，共提供17位軍人升等。

