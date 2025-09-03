琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 周六降雨範圍再擴大

颱風「琵琶」預估明天凌晨生成，明後天將通過日本九州、四國，中央氣象署預報員張承傳表示，明天天氣較不穩，西半部及東半部山區有午後局部雷陣雨，周五水氣略減，但周六午後雷陣雨範圍再擴大，直到下周二各地才恢復多雲到晴的天氣。

張承傳說，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，預估明天凌晨生成為颱風琵琶，明、後天通過日本九州、四國，而南邊低壓帶目前沒有明顯發展，後續將往海南島前進，周日至周一台灣南部水氣將增加。

針對未來1周天氣，張承傳指出，明（4日）天氣較不穩定，西半部、東半部山區有午後雷陣雨，且西半部山區、南部近山區有較大雨勢發生機率，恆春半島整天不定時有零星降雨。

周五（5日）水氣略減，午後降雨範圍縮小，桃園以南、其他山區有雷陣雨，由於環境風場為東南風，因此東南部、恆春半島不定時有短暫陣雨。

周六（6日）東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴的天氣，但午後雷陣雨範圍擴大，南部、中部以北山區有大雨發生機率。

周日至下周一（7、8日）南方雲系北移，南部、花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後中部以北、中北部有局部短暫陣雨，且有大雨發生機率。

下周二至下周三（9、10日）各地恢復到多雲到晴的天氣，午後西半部、其他山區有雷陣雨，東南部、恆春半島不定時有短暫降雨。

溫度部分，張承傳表示，各地依然高溫炎熱，沒有降雨的話高溫約34、35度。

