軍人節優先升等商務艙 63名國軍獲禮遇
今天是軍人節，3大國籍航空推出軍人優先升等商務艙的敬軍活動，截至下午4時30分，總計有63名軍人獲得升等禮遇。
中華航空、長榮航空及星宇航空日前宣布敬軍措施，在9月3日軍人節當天搭乘台灣出發航班的現役軍人，將享有禮遇報到及空位升等商務艙服務。
根據交通部民航局統計，截至中午12時，國籍業者提供軍人升等商務艙共48名，優先登機共65名，包含軍人52名、同行眷屬13名。
據3大國籍航空最新統計，共有63名軍人獲得升等商務艙禮遇。
華航指出，截至下午4時，松山、桃園、台中、高雄共提供35名軍人空位升等商務艙；長榮航空表示，截至下午4時30分，共有11名軍人獲升等禮遇；星宇航空說，截至下午4時，共有17名軍人獲升等禮遇。
