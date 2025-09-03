快訊

台大、北榮不拒收輕症患者加號 北榮院長陳威明：掛號方式不變

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明說，該院門診及手術占比各為50%，符合健保署要求，不會強制輕症患者不能掛號、加號，門診掛號沒有任何的改變。圖／本報資料照片
台大醫院近期公告，配合健保署門診減量政策，門診額滿時，輕症患者需持「醫療院所轉診單」才能加號。但院方澄清，相關說明僅是宣導，是否加號仍有醫師決定，非硬性規定。台北榮總院長陳威明說，該院門診及手術占比各為50%，符合健保署要求，不會強制輕症患者不能掛號、加號，門診掛號沒有任何改變。

陳威明說，台大醫院、北榮都是國家級的醫學中心，以收治重症、住院患者為主，並希望落實分級醫療，健保才能走的長久。他說，為讓門診比例不要增加，現行措施是不要廣開門診，因此，自2、3年前開始，周六除兒童醫學科有開診外，其他科別都關診，避免醫護人員過勞，其次夜診一定在晚上9點前結束。但確實無法強制輕症病人不要掛號，因為「每個人都認為自己的病是最嚴重的」，且病人無法自行判斷輕重症。第三、周六手術室僅留部分急症手術室，其他常規的手術都不開了。

「病人無法區分輕重症，是無辜的，但病人需要自律。」陳威明指出，舉例來說，一位病人咳嗽兩天就到醫學中心掛號，這有點超過，但如果已經咳嗽一個月，就應到醫學中心就醫，這沒有錯；以他是骨科醫師來說，如果骨頭在晚上特別痛都不會好，且是夜夜疼痛，就要謹慎看待是不是骨腫瘤，必須到醫學中心檢查，但休息一下、泡個熱水就好，應該就是肌肉疲勞等，不須到醫學中心。

陳威明說，對於輕症病人到台北榮總看診，醫師都會輕聲細語的加以規勸，但不會強制不能看診。但國定連假期間，有藉於基層診所常關診，民眾若有就醫需求，恐會塞爆醫院急診，因此，院內已討論未來針對4天以上的連假，北榮會開設特別門診，紓緩急診患者，並規勸急診輕症患者到特別門診就醫，但不會強迫，也符合健保署將推出「假日急症中心」的政策。

陳威明表示，醫院各項措施要符合病人就醫權益及醫療人員的士氣，個別醫院總額上路後，台北區醫院於今年第二季上路，台北榮總平時加以節制，沒有衝量，申報點數幾乎都沒有超過基準，沒有被健保停止給付。

