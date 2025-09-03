快訊

馬祖國際藝術島東引2新作 紀錄島民家的記憶

中央社／ 連江縣3日電

第3屆馬祖國際藝術島將於5日登場，東引鄉7個作品中，原籍東引的林美玲新作「微光記憶」重現記憶中軍管時期夜晚的光；走路草農／藝團的「常備記憶」呼應戰時儲備食物日常。

策展人蔡沛原今天告訴中央社記者，「微光記憶」由原籍東引的毛氈藝術家林美玲創作，繼上屆受好評的「守護」、「遠方的探照燈」後，林美玲應用羊毛氈、濕氈技法，在展出地點的東引鄉倉庫，營造出戰地政務宵禁規定下，黑暗中透出的一點點光。

蔡沛原解釋，軍管時期的宵禁與燈火管制，讓居民必須生活在黑暗與靜默中，夜晚的光成為壓抑與緊張的象徵，與光給人「溫暖」的普遍印象背道而馳。但對離鄉的人來說，光除了照明外，更是情感的寄託，象徵家的守候，更指引遊子方向「只要看到微光，就知道家還在」。

由藝術團體「走路草農／藝團」成員劉星佑與陳漢聲創作的「常備記憶」，蔡沛原說，作品借用東引民眾生活中常見的「軍糧罐頭」的意象，並結合攝影、陶瓷、文字與鎢絲燈等，放入了台灣芒果與離島常見的貝類，轉化為陶瓷裝置。燈光則營造出彷彿防空洞或倉庫般的氛圍。

蔡沛原指出，「常備記憶」展覽地點選在「劉依祥宅」有其意義。房子由東引首富林文湧興建，軍管時期一度做為東引指揮部辦公場所，後被劉依祥買下，開設「祥記商店」，1樓為雜貨店，2樓為倉庫。而作品設於2樓，呼應該處曾為物資儲藏地的歷史。

蔡沛原說，2個作品均以戰地政務下的常民生活出發，觀賞「微光記憶」時，可想像身處戒嚴時的東引，只要有一點微光，就能給予支撐人心的力量。而「常備記憶」則希望讓觀眾思考，當國家與家庭經驗交疊時，欲儲藏的究竟是物資，還是難以言說的歷史與情感。

