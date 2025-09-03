桃捷推dtto friends彩繪列車 車站集章換限量娃娃

桃捷公司攜手社群平台原創IP角色dtto friends，今天宣布推出搭車玩心理測驗換牛奶糖、挑戰車站集章兌換限量娃娃，以及雙主題車站打卡拍照活動，帶給旅客及粉絲沉浸式捷運探索體驗。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，桃捷攜手人氣社群平台原創IP（Intellectual property）角色打造「美食腸腸號」彩繪列車，從114年8月30日起至明年8月31日期間行駛，列車設計結合中壢牛肉麵、大溪豆乾、龍岡米干、客家菜包等桃園代表美食，並融入可愛的dtto friends角色，讓旅客一上車就感受濃厚的地方特色。

桃捷公司指出，「美食腸腸號」彩繪列車中，旅客只要掃描藏在車廂內的3個QR code，就可參加專屬心理測驗，找出最適合自己的「桃捷職位」與「桃園美食」。憑測驗完成的畫面還能至機捷全線車站詢問處（A20興南站因是無人站除外）兌換牛奶糖。

此外，旅客只要到A7體育大學站或A22老街溪站詢問處出示測驗結果，完成實名登錄即可兌換限量1000份的集章卡，民眾持集章卡於北（A1台北車站至A6泰山貴和站）、中（A7體育大學站至A14a機場旅館站）、南（A15大園站至A22老街溪站）三區段車站寫字檯，蓋上3個不同車站印章（共9個章），就可在11月1日上午10時至下午2時到A7站兌換隨機發放的dttofriends娃娃1個。

桃捷公司說，除彩繪列車活動外，桃捷也打造A7站主題車站，佈置了滿滿的dtto friends，讓乘客從進站就可欣賞每個角色的不同樣貌，車站內隨處都可和角色互動拍照。更有全台首座「dtto friends 捷運職人」角色牆，全員化身為桃捷公司站務員、司機員、行控中心、維修人員及行政幕僚等，展現捷運多元職務樣貌。

桃捷公司歡迎旅客搭乘「美食腸腸號」開啟美好的桃捷旅程，相關活動詳情與最新資訊，可關注桃捷公司官網與臉書（facebook）粉絲專頁的「美食腸腸號」彩繪列車時刻表，如遇彩繪列車進行排檢，當日實際發車狀況有所調整，將在官網與粉絲專頁公告。

