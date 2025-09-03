國慶焰火在南投 無高鐵站疏運交通考驗大

民國114年國慶焰火將首次在南投縣施放，場地貓羅溪畔不比去年雲林高鐵特定區廣闊、方正，縣府規劃高處觀賞點分散人流，另因無高鐵站疏運，國道、平面道路估湧龐大車流。

國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今天主持慶籌會會議表示，國慶籌備進入衝刺階段，期勉活動細節做到滴水不漏，相信今年國慶盛典精采度絕對不輸去年；根據國慶籌備委員會規劃，國慶晚會在台中市「台中圓滿戶外劇場」舉辦，國慶焰火則首次在南投縣施放。

南投縣政府今天表示，為展現年輕化，今年將以電子音樂取代往年交響樂、管弦樂，搭配焰火施放，讓整體氛圍更動感，且研擬結合南投縣歌；由於將適逢南投世界茶業博覽會舉辦期間，將以白天品茶香、夜間賞焰火為宣傳主軸，邀遊客多住幾天，深度遊訪南投。

國慶焰火在南投市貓羅溪畔施放，估吸引幾十萬人，由於不像去年國慶焰火在雲林縣虎尾高鐵特定區為方正、廣闊場地，因此，南投縣政府委請南投市公所辦理，將在八卦山脈易經大學、旺來產業園區設置「高處觀賞點」，規劃音樂會、市集，分散溪畔主場地人流。

南投縣無高鐵站、鐵路僅台鐵集集支線，參與規劃人員坦言，交通是最大考驗，屆時龐大車流主要將從國道3號、省道台3線、台14線等道路湧入，雖規劃調集逾200輛遊覽車在草屯鎮、名間鄉、南投市設置轉運接駁站，但散場瞬間龐大人潮、車流恐仍有抱怨。

商品推薦