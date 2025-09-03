西半部山區4日午後防大雨 週末水氣增全台有雨
氣象署表示，明天西半部山區及南部近山區午後留意大雨；預估6日至8日南方水氣北移，7、8日是未來1週水氣最多的2天，全台有雨，南部、花東易有短暫陣雨，中部以北午後防大雨。
中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天仍有高層冷心低壓影響，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區並有局部大雨；另外，恆春半島整天有零星短暫陣雨。
張承傳指出，今天最高溫為台北市內湖區達攝氏36.2度，明天氣溫與今天類似，各地普遍高溫約32至35度。
張承傳說，冷心低壓影響至明天，5日午後雷陣雨範圍縮小，以桃園以南地區及各山區為主；環境轉偏東南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。
他表示，6日起由南方低壓帶北移的水氣增加，各地午後有局部短暫雷陣雨，雨勢較前一天增強，其中南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生。
張承傳說，7、8日低壓帶北移水氣偏多，幾乎全台都有降雨機率，南部、花東全天有不定時的短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
張承傳表示，9、10日水氣減少，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
此外，張承傳提到，第18號熱帶性低氣壓今天下午位於沖繩東南東方約390公里處，預估明天凌晨有機會增強為颱風「琵琶」，將持續向北移動，並迴轉穿過日本九州、本州，對台灣沒有威脅。
張承傳說，目前觀察6日起至8日在菲律賓東方海面會有熱帶系統醞釀，並逐漸朝南海方向移動，為台灣帶來水氣，就現在資料顯示其組織不佳，可能要到南海才有機會增強為熱帶性低氣壓，並持續朝海南島移動，氣象署將持續觀察。
