國家檔案館9/2起試營運 首日湧現近3000人
台灣首座國家檔案館座落於新北市林口區，9月2日起試營運，昨天試營運首日湧現排隊人潮，近3000人次入館。國發會表示，館內搶先登場的特展為「重返1987—解嚴檔案」，透過國家檔案呈現民主向前邁進的珍貴過程。
國家檔案館整合行政、典藏及多元服務功能，1至3樓設有開放全民免費參觀的常設展廳、特展廳、國家檔案館吉祥物「阿凱將小屋」兒童體驗室、國家檔案閱覽中心、文創商店，並與WALK IN Cafe合作推出輕食咖啡廳，串接館區景觀也保留的3/4植被綠林生態樣貌，打造兼具國家記憶與人文休憩的知性場域。
國發會檔案局局長林秋燕表示，看似與日常生活遙遠的檔案，有著與人密不可分的關係，首展的常設展「島讀‧我們的故事」帶領民眾透過國家檔案，沉浸1945年後國家社會發展及庶民生活。
特展「重返1987—解嚴檔案」則透過「戒」到「解」的關鍵國家檔案，呈現民主向前邁進的過程。檔案局指出，影響深遠的「解嚴令」，「動員戡亂時期國家安全法」修正為「國家安全法」，政府廢止「懲治叛亂條例」及「戡亂時期檢肅匪諜條例」，以及公布修正「刑法」第100條等檔案原件也會公開展示。
國家檔案館打造視聽及觸覺融合的多感官互動場域，1樓「檔案大廳」以多媒體巨型螢幕播放檔案故事，２樓「阿凱將小屋」邀請親子溫馨探索檔案的樂趣，另於展廳特設「檔案Fun體驗」專區，民眾可以親身感受「一日檔案人」的專業與秘辛，更可藉由沉浸式科技遨遊「檔案元宇宙」。
檔案管理局表示，試營運首檔「時光郵筒」活動，限量1000份時光明信片於首日就索取一空，前100名扭蛋禮也在開館半小時內兌換完畢。
國家檔案館並將持續推出「時光畫境─國家檔案館寫生比賽」，以及「檔案玩很大─庫房解謎」，還有「時空管理局徵人中」等各式活動。
國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，開放時間為每週二至週六，上午9時至下午5時，週日、週一、國定假日及連續假期休館。
