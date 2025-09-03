快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

國家檔案館9/2起試營運 首日湧現近3000人

中央社／ 台北3日電
台灣首座「國家檔案館」座落於新北市林口區，9月2日試營運首日湧現排隊人潮，近3000人次入館。（國發會檔案局提供）中央社
台灣首座「國家檔案館」座落於新北市林口區，9月2日試營運首日湧現排隊人潮，近3000人次入館。（國發會檔案局提供）中央社

台灣首座國家檔案館座落於新北市林口區，9月2日起試營運，昨天試營運首日湧現排隊人潮，近3000人次入館。國發會表示，館內搶先登場的特展為「重返1987—解嚴檔案」，透過國家檔案呈現民主向前邁進的珍貴過程。

國家檔案館整合行政、典藏及多元服務功能，1至3樓設有開放全民免費參觀的常設展廳、特展廳、國家檔案館吉祥物「阿凱將小屋」兒童體驗室、國家檔案閱覽中心、文創商店，並與WALK IN Cafe合作推出輕食咖啡廳，串接館區景觀也保留的3/4植被綠林生態樣貌，打造兼具國家記憶與人文休憩的知性場域。

國發會檔案局局長林秋燕表示，看似與日常生活遙遠的檔案，有著與人密不可分的關係，首展的常設展「島讀‧我們的故事」帶領民眾透過國家檔案，沉浸1945年後國家社會發展及庶民生活。

特展「重返1987—解嚴檔案」則透過「戒」到「解」的關鍵國家檔案，呈現民主向前邁進的過程。檔案局指出，影響深遠的「解嚴令」，「動員戡亂時期國家安全法」修正為「國家安全法」，政府廢止「懲治叛亂條例」及「戡亂時期檢肅匪諜條例」，以及公布修正「刑法」第100條等檔案原件也會公開展示。

國家檔案館打造視聽及觸覺融合的多感官互動場域，1樓「檔案大廳」以多媒體巨型螢幕播放檔案故事，２樓「阿凱將小屋」邀請親子溫馨探索檔案的樂趣，另於展廳特設「檔案Fun體驗」專區，民眾可以親身感受「一日檔案人」的專業與秘辛，更可藉由沉浸式科技遨遊「檔案元宇宙」。

檔案管理局表示，試營運首檔「時光郵筒」活動，限量1000份時光明信片於首日就索取一空，前100名扭蛋禮也在開館半小時內兌換完畢。

國家檔案館並將持續推出「時光畫境─國家檔案館寫生比賽」，以及「檔案玩很大─庫房解謎」，還有「時空管理局徵人中」等各式活動。

國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，開放時間為每週二至週六，上午9時至下午5時，週日、週一、國定假日及連續假期休館。

國家檔案館整合行政、典藏及多元服務功能，1至3樓設有開放全民免費參觀的常設展廳、特展廳，也有適合親子造訪的國家檔案館吉祥物「阿凱將小屋」兒童體驗室，以及國家檔案閱覽中心。（國發會檔案局提供）中央社
國家檔案館整合行政、典藏及多元服務功能，1至3樓設有開放全民免費參觀的常設展廳、特展廳，也有適合親子造訪的國家檔案館吉祥物「阿凱將小屋」兒童體驗室，以及國家檔案閱覽中心。（國發會檔案局提供）中央社

國發會

延伸閱讀

性犯罪富豪艾普斯坦案 美眾院委員會釋首批檔案

全台首座「國家檔案館」來了！全民免費入場 首週限定「時光明信片」藏驚喜 館內空間規劃、免費接駁巴士一次看

國發會葉俊顯 談四大施政

台積電法人董事代表人異動 國發會主委葉俊顯擔任

相關新聞

國軍禮遇逾60人受惠 1名同行眷屬也可優先登機

為禮遇國軍，3大國籍航空均推出9月3日軍人節國軍搭機免費升等，且即日起可與一名同行眷屬享優先登機服務。中華航空截至下午4...

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 周六降雨範圍再擴大

颱風「琵琶」預估明天凌晨生成，明後天將通過日本九州、四國，中央氣象署預報員張承傳表示，明天天氣較不穩，西半部及東半部山區...

台大、北榮不拒收輕症患者加號 北榮院長陳威明：掛號方式不變

台大醫院近期公告，配合健保署門診減量政策，門診額滿時，輕症患者需持「醫療院所轉診單」才能加號。但院方澄清，相關說明僅是宣...

彰化醫院展出...護理師著迷烙畫成畫家 11人畫展助弱勢

中華民國烙畫藝術協會理事長廖淑芬及學員今天起在衛福部彰化醫院藝術走廊舉辦為期2個月的烙畫公益聯展，而畫作義賣所得將捐給在...

下周核三核安演習登場 首次模擬用過燃料池受損應變能力

核安會今召開核安第31號演習實兵演練前記者會指出，2025年核安第31號演習繼8月7日完成各應變中心兵棋推演後，實兵演練...

夏季尾聲仍要注意熱傷害 心臟科醫師傳授「補水救命術」

衛福部公布8月熱傷害就診統計人次數，總計581人次，而9月光是2天也累積了22人次。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。