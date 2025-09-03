快訊

發掘西拉雅11件入選作品 9/9起南科考古館展出

中央社／ 台南3日電

歷經近1年的「Pakivalayen ta Siraya發掘西拉雅」，預定9日起在南科考古館展出11件入選作品，涵蓋桌遊、服裝設計、布袋戲、短片、手帳、繪本等，展現文化再詮釋無限可能。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，「Pakivalayen ta Siraya發掘西拉雅」西拉雅族文化與考古成果推廣應用徵件計畫，歷經近1年徵選執行後，將於9月9日至21日在國立台灣史前文化博物館南科考古館登場，展出11件入選作品。

這項計畫去年9月公告啟動，共收到35件提案，經過初審和決審，最終選出11件作品，包括青年組5件及社會大眾組6件。這些作品將西拉雅族文化元素融入日常生活，展現文化再詮釋的無限可能，更開啟西拉雅文化國際推廣的重要一步。

文資處表示，11件作品中的青年組「TAVOAN:地壤記著」，以考古探坑與出土遺物為靈感設計服裝，已於台北和日本東京展出。社會大眾組「傳承與現代交織的智慧-西拉雅十字繡手帳」，未來也將拓展國際通路。

此外，「Pei sasouan：桌遊與族語教學」團隊將桌遊帶入台南市左鎮國中，透過遊戲化方式推廣族語學習。「識別系統：吉貝耍國小X木棉花」則結合青年與成大設計系學生合作，以木棉花為核心設計元素，打造校園精神識別。

文資處表示，9月9日當天將邀請入選團隊分享創作理念，感受文化和創意交會的火花。展期中也將規劃桌遊推廣活動，讓人親身體驗作品，從教案、服裝、影像到出版品，深入認識西拉雅文化。

