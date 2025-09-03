下周核三核安演習登場 首次模擬用過燃料池受損應變能力

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核三廠外觀。圖／本報系資料照片
核安會今召開核安第31號演習實兵演練前記者會指出，2025年核安第31號演習繼8月7日完成各應變中心兵棋推演後，實兵演練將於9月9日至11日核能三廠與鄰近地區及屏東縣枋寮鄉展開。本次也是首次模擬核能三廠用過燃料撞擊受損的演習，藉以全面檢視核災應變量能。

核安會指出，本次推演將模擬地震、海嘯等天然災害併同核能三廠用過燃料池受損的複合式核子事故，動員屏東縣政府、國軍、台電公司與本會輻射偵測中心等共同參演，以實人、實地之實境執行廠內應變搶救、廠外民眾防護，及陸海空域環境輻射偵測等作業，全面檢視核災應變量能。

核安會表示，9月9日首日演練於核能三廠內進行，重點包括啟動備用電源、用過燃料池緊急補水、消防應變、多功能作業機路障排除及輻傷救護等作業，並參考日本能登半島地震狀況模擬可能應處情境，強化核電廠在複合災害條件下的應變韌性與整備作為。

核安會表示，9月10日至11日則進行廠外民眾防護演練與環境輻射偵測作業，包括防災（韌性）社區居民疏散與收容、災防告警細胞廣播服務、遊客勸離、學校核安防護教育及弱勢族群安置等。其中國軍將出動直升機支援孤島運補，輻射監測中心與軍方、海巡署及空勤總隊同步執行海陸空輻射偵測，並展示偵測與通訊設備，全方位驗證核災時的快速應變能力。

