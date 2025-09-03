高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄王姓網紅醫師遭指控執行減重手術害命。圖／翻攝自臉書

高雄網紅醫師、安泰醫院醫師王銘嶼，今年7月遭控執行縮胃曠腸手術導致2名女病患接連身亡，衛生局歷經多次調查，認定涉有多項重大違規，除已命王銘嶼自8月7日起停業2個月，醫懲會更決議廢止其執業執照，並移送地檢署偵辦。

衛生局8月22日召開醫師懲戒會，認定王銘嶼手術方式未符國際標準，涉「過度醫療」，依醫療法第25-1條廢止其執照。

同時，王在臉書刊登醫療廣告卻未完整揭示風險，違反醫療法第86條，處罰鍰10萬元。另查出他在博田國際醫院執業時未依規製作病歷，依醫師法第12條再罰2萬元；並涉及未經核准輸入醫療器材，已依醫療器材管理法移送檢調偵辦。

安泰醫院容留王醫師執行爭議手術，衛生局也依管理疏失造成患者傷亡，且使用未合法醫材與管制藥品流向不明，依醫療法裁罰10萬元，並自8月28日起，外科門診與住院業務停業3個月。

調查亦發現，該院縮胃曠腸手術收費超出「高雄市醫療機構收取醫療費用標準」，涉及67名病患超收，每案處5萬元，共計335萬元，並要求9月30日前返還病患；負責醫師另違反醫療法第68條，被裁罰1萬元。院方同時被查獲管制藥品簿冊登載不實，依管制藥品管理條例罰鍰6萬元，涉流用及非法供應部分，併送檢調。

衛生局強調，市府高度重視病患安全及過度醫療疑慮，已依法連續重罰並啟動司法程序，後續將持續督導安泰醫院落實改善，避免類似憾事再度發生。

