喜迎成團40年 朱宗慶打擊樂團「泥巴」全新改版

朱宗慶打擊樂團2025擊樂劇場「泥巴」大改版，保留「瓷林」董事長林光清的人生原型，更加入朱團從台灣土地一路成長奮鬥的精神，為2026年40週年團慶揭開序幕。

2019年與2021年，朱宗慶打擊樂團推出擊樂劇場第二號作品「泥巴」，描述了著名陶瓷品牌「瓷林」創辦人林光清，從苗栗蘆竹湳社區成長到創業躋身世界品牌的故事，感動上萬名觀眾。有人一看到象徵一磚一瓦起家庴 的磚頭骨牌傾倒就落淚，也為劇情隱含台灣百業努力，不因外界紛擾而放棄的精神鼓掌鼓勵。

藝術總監朱宗慶今天接受媒體訪問時表示，過往的「泥巴」完成度與影響力均在，但2022年底倉庫火災，把所有佈景、道具和部分樂器燒光，「這次重製，我認為可以改版，這正是朱團精神，好還要更好。」朱宗慶說，「泥巴」不只是林光清的故事，也與樂團即將邁入40週年「再燃鬥志」的心境不謀而合。

導演李小平表示，與朱團合作十多年，朱宗慶打擊樂團以打擊樂作為世界語言的載體，訴說著台灣新住民、台灣匠人以及在台灣的土地上努力生活的人，「我認為朱團的成就與貢獻，值得用一個作品為自己加分，為自己說話，很自豪地表達自己的土地情懷，向自己說生日快樂。」

這次「泥巴」的改版，採雙軸線劇情進行，讓「瓷林」董事長林光清奮鬥故事與朱團永不放棄的精神相疊合，編劇邢本寧以類似公路電影的方式呈現。音樂除了駐團作曲家洪千惠之外，還加入黃堃儼、盧煥韋與高瀚諺等團員投入，除了原本的鄉土情懷，也加入了朱團都會的時尚音樂語言與國際感。

李小平表示，他原本也覺得「泥巴」已經是一個成熟的作品，何須再改，但朱團總是不放過自己，到現在劇本還在修，打擊樂的特質就是「看得見的音樂」，「這次的音樂鼓棒一下，彼此呼應，彷彿可以看見豆芽菜此起彼落，大家共同完成不同的節奏，這種豐富性正是朱團魅力。」

擊樂劇場「泥巴」將於9月25日至28日在台北國家戲劇院演出5場，10月18日受邀苗北藝術節演出，地點在苗北藝文中心演藝廳；10月25日至26日於台中國家歌劇院大劇院演出2場，11月22日至23日於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出2場。

