阿富汗強震 無國界醫生籲台灣捐款救援

中央社／ 台北3日電

阿富汗強震造成大量死傷，無國界醫生（台灣）今天表示，目前尚未針對這次事件開啟專案募款，但台灣民眾可捐款至「緊急救援基金」，以便迅速調度人員與物資應對災後醫療需求。

阿富汗東部於當地時間8月31日深夜發生規模6.0地震，震央位於南加哈省（Nangarhar）靠近巴基斯坦邊境的偏遠山區。當局表示地震已造成超過1400人死亡、3100人受傷。無國界醫生團隊已抵達南加哈省、拉格曼省（Laghman）進行災後評估，向當地醫院提供緊急醫療支援。

無國界醫生（台灣）執行長鄔荻芳（LudivineHoudet）今天透過新聞稿表示，這次得以迅速抵達災區評估需求，全賴財政獨立原則，以確保人道醫療行動的靈活性。目前未啟動專案募款，但台灣民眾可捐款至無國界醫生「緊急救援基金」。

鄔荻芳說，有足夠資源才能在災難發生後迅速調度人員與物資，評估醫療需求、展開應對。「在這艱難的時刻，我們心繫受災民眾及其家屬」。無國界醫生自1980年起在阿富汗提供人道醫療服務。

鄔荻芳提到，阿富汗的醫療體系長年飽受藥物和設備短缺、醫護人力不足等挑戰，即使在政府垮台、局勢不穩的情況下，無國界醫生仍堅守當地，致力滿足人們的需求。台灣急診科醫師郭郁欣、麻醉科醫師林昇誼曾於去年參與無國界醫生任務，前往阿富汗支援人道醫療工作。

無國界醫生說明，團隊昨天造訪南加哈地區醫院和拉格曼省立醫院，發放創傷急救用品包、傷患護理用品包，以治療地震傷患。南加哈地區醫院在24小時內為超過130名地震傷患進行手術，接收約600名傷患住院治療。

地震 阿富汗 無國界醫生

