夏季尾聲仍要注意熱傷害 心臟科醫師傳授「補水救命術」

衛福部公布8月熱傷害就診統計人次數，總計581人次，而9月光是2天也累積了22人次。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，高溫讓熱傷害人數大增，近日雖然沒有烈日曝曬，但天氣悶熱不流通更讓人難受，應養成「適時、適度、適量」的補水習慣，避免心血管的傷害。

8月熱傷害就醫逼近600人，林謂文提醒，近日仍有多天溫度逼近35度，除了熱傷害，也要嚴防低血壓、心血管疾病。尤其，高溫環境對慢性病患者特別危險，因身體調節體溫的能力變差，有些藥物恐會影響體液平衡，一旦水分攝取不足，容易因脫水而出現心悸、頭暈、呼吸急促等症狀，嚴重恐造成休克。

林謂文指出，當氣溫升高時，人體血管擴張、血流量比平常高，因此加重心臟負擔。若大量流汗未能及時補充水分，會讓血液變得濃稠，就可能出現冠狀動脈或血管堵塞，導致心肌梗塞或腦中風。「天氣高溫持續不下，門診心絞痛的病人確實有增加趨勢，除了迅速離開高溫環境，也務必盡速送醫。」

高溫熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭和中暑，又以中暑最為嚴重，而中暑症狀也易與心肌梗塞混淆。林謂文說，中暑常發生在長時間活動，特別是「勞動型中暑」，有心悸、頭暈、尿量減少等，可能是熱衰竭或熱中暑的前兆。而心臟疾病的表現除了胸悶、喘不過氣、頭暈、冒冷汗之外，最重要的特徵是胸痛，持續數分鐘以上。

「水是身體必需品，更是保命之道。」林謂文強調，血液中超過90%是水，身體水分一變少，血液變濃、流速變慢，也提高了血栓風險。炎熱天氣汗流浹背卻沒有馬上補水，心血管疾病發作的風險也大增；除了養成定時補水的習慣，大量流汗可適量補充含電解質的飲品，但要避免高糖飲料。

另外，悶熱天氣更要做好防曬，避免在上午10點至下午3點外出；改穿著淺色、透氣的衣物，配戴遮陽帽、陽傘及涼感巾等物品。頂著烈日的機車族，最好每20分鐘就喝一次水，也可把濕毛巾敷在頭頸部位來幫助降溫。

