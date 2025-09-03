快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

聽新聞
0:00 / 0:00

夏季尾聲仍要注意熱傷害 心臟科醫師傳授「補水救命術」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
近日天氣高溫悶熱，醫師提醒做好防曬及補充水分，慎防熱傷害。本報資料照片
近日天氣高溫悶熱，醫師提醒做好防曬及補充水分，慎防熱傷害。本報資料照片

衛福部公布8月熱傷害就診統計人次數，總計581人次，而9月光是2天也累積了22人次。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，高溫讓熱傷害人數大增，近日雖然沒有烈日曝曬，但天氣悶熱不流通更讓人難受，應養成「適時、適度、適量」的補水習慣，避免心血管的傷害。

8月熱傷害就醫逼近600人，林謂文提醒，近日仍有多天溫度逼近35度，除了熱傷害，也要嚴防低血壓、心血管疾病。尤其，高溫環境對慢性病患者特別危險，因身體調節體溫的能力變差，有些藥物恐會影響體液平衡，一旦水分攝取不足，容易因脫水而出現心悸、頭暈、呼吸急促等症狀，嚴重恐造成休克。

林謂文指出，當氣溫升高時，人體血管擴張、血流量比平常高，因此加重心臟負擔。若大量流汗未能及時補充水分，會讓血液變得濃稠，就可能出現冠狀動脈或血管堵塞，導致心肌梗塞或腦中風。「天氣高溫持續不下，門診心絞痛的病人確實有增加趨勢，除了迅速離開高溫環境，也務必盡速送醫。」

高溫熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭和中暑，又以中暑最為嚴重，而中暑症狀也易與心肌梗塞混淆。林謂文說，中暑常發生在長時間活動，特別是「勞動型中暑」，有心悸、頭暈、尿量減少等，可能是熱衰竭或熱中暑的前兆。而心臟疾病的表現除了胸悶、喘不過氣、頭暈、冒冷汗之外，最重要的特徵是胸痛，持續數分鐘以上。

「水是身體必需品，更是保命之道。」林謂文強調，血液中超過90%是水，身體水分一變少，血液變濃、流速變慢，也提高了血栓風險。炎熱天氣汗流浹背卻沒有馬上補水，心血管疾病發作的風險也大增；除了養成定時補水的習慣，大量流汗可適量補充含電解質的飲品，但要避免高糖飲料。

另外，悶熱天氣更要做好防曬，避免在上午10點至下午3點外出；改穿著淺色、透氣的衣物，配戴遮陽帽、陽傘及涼感巾等物品。頂著烈日的機車族，最好每20分鐘就喝一次水，也可把濕毛巾敷在頭頸部位來幫助降溫。

中暑 高溫

延伸閱讀

戶外遊戲場熱到不敢玩 專家：遮陽須是公園設計的第一原則

高溫擬納災害性天氣 抗高溫對策將納新一期國家調適行動計畫

高溫危機 民團呼籲政府正視「高溫環境下的兒童保護」議題

熱傷害風險未納入兒少考量 高溫調適政策檢討公聽會今召開

相關新聞

下周核三核安演習登場 首次模擬用過燃料池受損應變能力

核安會今召開核安第31號演習實兵演練前記者會指出，2025年核安第31號演習繼8月7日完成各應變中心兵棋推演後，實兵演練...

高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

高雄網紅醫師、安泰醫院醫師王銘嶼，今年7月遭控執行縮胃曠腸手術導致2名女病患接連身亡，衛生局歷經多次調查，認定涉有多項重...

統一發票中獎不等於能領！他錯過「歸戶期限」百萬獎金飛了

財政部台北國稅局分享一起令人扼腕的案例，有民眾在外送平台訂餐，因帳單夾雜大量廣告未細看，直到兌獎最後一天才發現自己中了百...

夏季尾聲仍要注意熱傷害 心臟科醫師傳授「補水救命術」

衛福部公布8月熱傷害就診統計人次數，總計581人次，而9月光是2天也累積了22人次。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文...

避免加號看不完！明星級醫師多開特別門診 專家：有助維護醫療品質

一名病友發現，台大醫院近期公告，若門診額滿，輕症病人需持基層院所轉診單才能加號。門診額滿需加號醫師，通常為醫院大牌名醫，...

心理健康也要CPR！ 自殺重回十大死因 推「心理健康急救員」

根據衛福部最新公布的十大死因，自殺已重回前十名，導致自殺常見的原因與無法處理急性壓力，或長期飽受精神疾患困擾等有關，據台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。