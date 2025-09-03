減重手術釀2死 高雄安泰醫院名醫王銘嶼遭搜索、廢照

快訊

中央社／ 高雄3日電

高雄安泰醫院醫師王銘嶼遭檢舉進行縮胃曠腸手術造成病患身亡，雄檢今天發動搜索並傳喚他到案。衛生局查出王銘嶼有多項違規涉「過度醫療」，已廢止王銘嶼執業執照。

高雄地檢署透過新聞稿說明，今天上午10時許持搜索票，對王男住所、相關公司及醫療場所等4處執行搜索，並查扣交易資料等相關證據，另傳喚王男等涉案被告與相關證人到案，後續將依法蒐集相關證據，釐清犯罪事實。

高雄市衛生局8月曾指出，王銘嶼執行爭議手術並已造成2名病患死亡。此外，衛生局今天發布新聞稿表示，經多次調查，已處分命王銘嶼自8月7日起停業2個月；過程中陸續發現涉多項違規並依法裁處，包括安泰醫院外科業務停業3個月、醫懲會也決議廢止王銘嶼執業執照，相關案情併移送地檢署偵辦。

衛生局表示，王銘嶼在臉書（Facebook）刊登醫療廣告未完整揭示醫療風險，依「醫療法」第86條處罰鍰新台幣10萬元；王銘嶼113年7月在博田國際醫院執業未依規定製作病歷，依法罰2萬元。此外，王銘嶼未經核准擅自輸入醫療器材，違反「醫療器材管理法」已移送檢調。

針對安泰醫院容留王銘嶼執行爭議手術，衛生局表示，該院明顯有業務管理疏失不當且致患者傷亡、使用非合法醫療器材執行手術及管制藥品流向不明等多項違規，依法處罰鍰10萬元，並命該院自8月28日起外科門診、住院業務停業處分3個月。

衛生局也查獲，安泰醫院縮胃曠腸手術收費超出「高雄市醫療機構暨醫事機構收取醫療費用標準」，超收達67人，依法每案裁處5萬元罰鍰，共罰335萬元，限院方今年9月30日前將超收費用返還。該院負責醫師也遭罰1萬元。

衛生局查獲安泰醫院管制藥品未詳實登載簿冊，依法罰6萬元；安泰醫院也涉管制藥品流用、未經核准擅自供應、寄藏醫療器材，衛生局依法移送檢調偵辦。

衛生局8月新聞稿指出，王銘嶼執行爭議手術並已造成2名病患死亡，過程中查獲他有多項違反醫療法、醫師法以及管制藥品管理條例的事證；同時涉及違法收費、使用來源不明醫材等多項疑有刑事不法情節。

藥品 手術 衛生局

