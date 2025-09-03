避免加號看不完！明星級醫師多開特別門診 專家：有助維護醫療品質

一名病友發現，台大醫院近期公告，若門診額滿，輕症病人需持基層院所轉診單才能加號。門診額滿需加號醫師，通常為醫院大牌名醫，以台大醫院為例，想加號必須醫院一開門就到門診外排隊，有代排業者在蝦皮提供代掛服務，想透過這些服務掛肺癌權威、台大外科部主任陳晉興門診，費用可高達3000元。

不少醫院大牌名醫，綜合考量病人數量、看診時間及體力負荷，採開設特別門診，而非一般健保門診，不少私立醫院，將超難掛、一號難求名醫視為「金雞母」，採全自費看診，如國泰醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師蔡俊明門診，掛號費高達2000元。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，隨醫師經驗累積、醫療資訊因網路而透明化，確實有不少「明星級」醫師，病人數量特別多，有些醫師會選擇開設特別門診，或以自費門診為主，減少健保診數量，這是醫師考量自身體力及經驗綜合判斷的結果，妥善安排不同型態門診，也有助維持看診品質，站在醫院管理角度，應予以尊重。

陳晉興為國內肺癌手術權威，他在台大醫院開設「肺癌特別門診」，病人來自全台各地，就連在台大醫院外科部候診區附近，都能聽到病人感嘆，因掛不到陳晉興門診，只好找其他醫師看診。

陳晉興說，為避免輕症病人湧入門診，他每周僅開放三個線上掛號名額，多數病人都是以加號方式看診，病人需持轉診單、影像學檢查光碟，至門診外排隊報到，由他助理檢查，確認肺部結節超過0.8公分，符合手術門檻，才會蓋章放行加號。

不過，陳晉興坦言，並非每位院內醫師都能以此方式分流病人，且有時仍會遇到病人來台大就醫，只是想做肺癌篩檢，或因感冒引發胸痛，過於緊張而至該院掛號，遇到類似案例，他會將病人轉給學生，或建議病人至外院檢查。

洪子仁說，門診額滿需加號醫師，通常是該科別熱門醫師，但包含台大醫院在內，各家醫學中心同一時段、同一科別，通常有多名醫師看診，民眾想看的名醫掛號額滿，可改掛其他醫師，否則不斷加號，恐影響看診醫療品質，影響病人自身權益，「畢竟醫師同一時段內看診病人，有一定數量限制，才有時間好好處置每位病人。」

